Тен Хаг рассказал, в каком стиле хочет играть с МЮ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, какой игровой стиль хочет привить своей новой команде.
Сезон 2021/22 произвел удручающее впечатление на болельщиков "Юнайтед" — не только своим итогом, но и тем футболом, который команда демонстрировала по дистанции.
Однако Тен Хаг надеется это исправить. Эрик хочет, чтобы "красные дьяволы" брали инициативу в свои руки и диктовали игру сопернику.
"Мы хотим играть в футбол проактивного стиля, с мячом и без мяча. Нам нужно к этому стремиться".
"От нас, тренеров, зависит, сможем ли мы привить этот стиль и заставить команду в каждой ситуации действовать проактивно".
"Мы должны быть смелыми, хотеть владеть мячом, создавать друг другу варианты для передач, прессинговать. Мы работаем над этим", — сообщил Тен Хаг MUTV.
09.07.2022 17:00
Просмотров: 1180
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вангал v2.0
Вангую спяший стадион и зрителей у экрана
видели уже этот атакующий комбинационный футбол против автобусов)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий