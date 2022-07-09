Тен Хаг рассказал, в каком стиле хочет играть с МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, какой игровой стиль хочет привить своей новой команде.

Сезон 2021/22 произвел удручающее впечатление на болельщиков "Юнайтед" — не только своим итогом, но и тем футболом, который команда демонстрировала по дистанции.



Однако Тен Хаг надеется это исправить. Эрик хочет, чтобы "красные дьяволы" брали инициативу в свои руки и диктовали игру сопернику.



"Мы хотим играть в футбол проактивного стиля, с мячом и без мяча. Нам нужно к этому стремиться".



"От нас, тренеров, зависит, сможем ли мы привить этот стиль и заставить команду в каждой ситуации действовать проактивно".



"Мы должны быть смелыми, хотеть владеть мячом, создавать друг другу варианты для передач, прессинговать. Мы работаем над этим", — сообщил Тен Хаг MUTV.