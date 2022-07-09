Заха стал целью для "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо попросил свой клуб приобрести ему вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Заха давно порывается покинуть "Селхерст Парк" ради более амбициозного клуба, с которым он смог бы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Кажется, сейчас у "Пэлас" есть последняя возможность выгодно продать Заху. Дело в том, что Уилфриду уже 29 лет, и он вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту.



Моуриньо является большим поклонником таланта Захи, и уже попросил своего своего генерального директора Тиагу Пинту пригласить игрока сборной Кот-д'Ивуара в "Рому", утверждает Goal.



Правда, перед тем, как "Рома" сможет позволить себе Заху, победителям Лиги Конференций сперва придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков. Освободить место для новичка могут Карлес Перес, Стефан Эль-Шаарави или Николо Дзаньоло.