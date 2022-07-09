Заха стал целью для "Ромы"

Уилфрид Заха Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо попросил свой клуб приобрести ему вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Заха давно порывается покинуть "Селхерст Парк" ради более амбициозного клуба, с которым он смог бы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Кажется, сейчас у "Пэлас" есть последняя возможность выгодно продать Заху. Дело в том, что Уилфриду уже 29 лет, и он вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту.

Моуриньо является большим поклонником таланта Захи, и уже попросил своего своего генерального директора Тиагу Пинту пригласить игрока сборной Кот-д'Ивуара в "Рому", утверждает Goal.

Правда, перед тем, как "Рома" сможет позволить себе Заху, победителям Лиги Конференций сперва придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков. Освободить место для новичка могут Карлес Перес, Стефан Эль-Шаарави или Николо Дзаньоло.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Рома

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 16:00

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