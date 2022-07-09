Артета готов покупать еще

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб открыт к дальнейшим приобретениям.

Этим летом "Арсенал" уже укрепил свой состав Мэттом Тернером, Маркиньосом и стоившим 45 миллионов фунтов Габриэлем Жезусом.

Однако "канониры" все еще сражаются с "Манчестер Юнайтед" за защитника Лисандро Мартинеса, а также подыскивают себе игрока в центр поля, проявляя интерес к Юри Тилемансу из "Лестера" и Сергею Милинкович-Савичу из "Лацио", поэтому Артета не уходит с трансферного рынка.

"Все еще есть некоторые вещи, которые бы мы хотели сделать, если будет такая возможность. Конечно, возможности диктует рынок. Мы довольны тем, что уже сделали", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 15:00

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  1. chelsiukpro 09.07.2022 15:52 # chelsiukpro
    Лихорадка покупателя....

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  2. edgarkuznetsov 09.07.2022 15:33 # edgarkuznetsov
    Артета готов покупать ещё…хуету.

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  3. falla 09.07.2022 15:31 # falla
    Гелевый разошелся

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  4. takernotagiver 09.07.2022 15:02 # takernotagiver
    Микель, верим)

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