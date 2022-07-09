Артета готов покупать еще

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб открыт к дальнейшим приобретениям.

Этим летом "Арсенал" уже укрепил свой состав Мэттом Тернером, Маркиньосом и стоившим 45 миллионов фунтов Габриэлем Жезусом.



Однако "канониры" все еще сражаются с "Манчестер Юнайтед" за защитника Лисандро Мартинеса, а также подыскивают себе игрока в центр поля, проявляя интерес к Юри Тилемансу из "Лестера" и Сергею Милинкович-Савичу из "Лацио", поэтому Артета не уходит с трансферного рынка.



"Все еще есть некоторые вещи, которые бы мы хотели сделать, если будет такая возможность. Конечно, возможности диктует рынок. Мы довольны тем, что уже сделали", — цитирует Артету Daily Mail.