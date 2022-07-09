Жезус не хочет становиться "суперзвездой"

Нападающий Габриэль Жезус заявил, что пришел в "Арсенал" не для того, чтобы становиться "суперзвездой".

В минувший понедельник Жезус официально сменил "Манчестер Сити" на "Арсенал" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов.



25-летнему бразильцу хватило всего полторы минуты, чтобы открыть счет своим голам за "канониров", дважды отличившись в товарищеском матче против "Нюрнбурга" в пятницу.



После победы со счетом 5:3 Жезус рассказал, что видит себя командным игроком и хочет сражаться за трофеи вместе со своей новой семьей.



"Я не хочу становиться суперзвездой. Я просто хочу играть в футбол, выходить на поле и помогать своим партнерам по команде, которые мне как семья".



"Нам просто нужно все делать сообща — на поле и за его пределами. Я здесь не для того, чтобы быть мессией. Я здесь для того, чтобы помогать, учиться с этими парнями и побеждать вместе", — цитирует Жезуса Sky Sports.