Жезус не хочет становиться "суперзвездой"

Габриэль Жезус Нападающий Габриэль Жезус заявил, что пришел в "Арсенал" не для того, чтобы становиться "суперзвездой".

В минувший понедельник Жезус официально сменил "Манчестер Сити" на "Арсенал" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов.

25-летнему бразильцу хватило всего полторы минуты, чтобы открыть счет своим голам за "канониров", дважды отличившись в товарищеском матче против "Нюрнбурга" в пятницу.

После победы со счетом 5:3 Жезус рассказал, что видит себя командным игроком и хочет сражаться за трофеи вместе со своей новой семьей.

"Я не хочу становиться суперзвездой. Я просто хочу играть в футбол, выходить на поле и помогать своим партнерам по команде, которые мне как семья".

"Нам просто нужно все делать сообща — на поле и за его пределами. Я здесь не для того, чтобы быть мессией. Я здесь для того, чтобы помогать, учиться с этими парнями и побеждать вместе", — цитирует Жезуса Sky Sports.


Метки Арсенал, Жезус

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 14:00

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  1. mixmaster 09.07.2022 14:23 # mixmaster
    менталитет здорового футболиста.

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  2. division 09.07.2022 14:06 # division
    Суперзвездой он никогда не был и не будет. Середняк для середняка АПЛ

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  3. takernotagiver 09.07.2022 14:05 # takernotagiver
    Именно командный игрок и нужен был Арсу) Отлично вписался в команду) Посмотрим как чужеродное тело Холланд впишется с Шити, а Джезус уже как свой

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