"Брентфорд" приобрел Аарона Хики
"Брентфорд" опередил ряд больших клубов, оформив приобретение крайнего защитника "Болоньи" Аарона Хики.
Хики заключил с "Брентфордом" контракт на четыре года и в субботу утром уже провел свою первую тренировку с командой Томаса Франка.
Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего защитника в 18 миллионов фунтов, из которых 14 млн. фунтов — это гарантированная сумма.
Хики перебрался в Италию еще в 2020 году из "Хартс", но настоящий прорыв совершил в минувшем сезоне, сыграв минут больше любого другого тинейджера в топ-5 европейских лиг.
За кампанию 2021/22 Аарон сыграл 36 матчей в Серии А, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.
Игра Хики в Италии не осталась незамеченной и со стороны тренерского штаба сборной Шотландии, за которую Аарон дебютировал против Польши в марте.
"Я очень доволен, что нам удалось заполучить Аарона. То, чего он уже добился в своей карьере, очень впечатляет. Ему только 20, но у него за плечами полный сезон в Шотландии и почти два сезона в Серии А", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.
Добавим, что Хики, которого также сватали в "Арсенал" и "Ньюкасл", стал первым новичком "пчел" этим летом.
09.07.2022 13:00
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а куда делись кремлеботы?
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не нужен был
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Рашисты созданы чтобы сасат!!!!
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