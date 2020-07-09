"Брентфорд" приобрел Аарона Хики

"Брентфорд" опередил ряд больших клубов, оформив приобретение крайнего защитника "Болоньи" Аарона Хики.

Хики заключил с "Брентфордом" контракт на четыре года и в субботу утром уже провел свою первую тренировку с командой Томаса Франка.



Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего защитника в 18 миллионов фунтов, из которых 14 млн. фунтов — это гарантированная сумма.



Хики перебрался в Италию еще в 2020 году из "Хартс", но настоящий прорыв совершил в минувшем сезоне, сыграв минут больше любого другого тинейджера в топ-5 европейских лиг.



За кампанию 2021/22 Аарон сыграл 36 матчей в Серии А, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.



Игра Хики в Италии не осталась незамеченной и со стороны тренерского штаба сборной Шотландии, за которую Аарон дебютировал против Польши в марте.



"Я очень доволен, что нам удалось заполучить Аарона. То, чего он уже добился в своей карьере, очень впечатляет. Ему только 20, но у него за плечами полный сезон в Шотландии и почти два сезона в Серии А", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.



Добавим, что Хики, которого также сватали в "Арсенал" и "Ньюкасл", стал первым новичком "пчел" этим летом.