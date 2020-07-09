"Брентфорд" приобрел Аарона Хики

Аарон Хики "Брентфорд" опередил ряд больших клубов, оформив приобретение крайнего защитника "Болоньи" Аарона Хики.

Хики заключил с "Брентфордом" контракт на четыре года и в субботу утром уже провел свою первую тренировку с командой Томаса Франка.

Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего защитника в 18 миллионов фунтов, из которых 14 млн. фунтов — это гарантированная сумма.

Хики перебрался в Италию еще в 2020 году из "Хартс", но настоящий прорыв совершил в минувшем сезоне, сыграв минут больше любого другого тинейджера в топ-5 европейских лиг.

За кампанию 2021/22 Аарон сыграл 36 матчей в Серии А, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

Игра Хики в Италии не осталась незамеченной и со стороны тренерского штаба сборной Шотландии, за которую Аарон дебютировал против Польши в марте.

"Я очень доволен, что нам удалось заполучить Аарона. То, чего он уже добился в своей карьере, очень впечатляет. Ему только 20, но у него за плечами полный сезон в Шотландии и почти два сезона в Серии А", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

Добавим, что Хики, которого также сватали в "Арсенал" и "Ньюкасл", стал первым новичком "пчел" этим летом.


Метки Болонья, Брентфорд, трансферы, Хики

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. trent 09.07.2022 14:11 # trent
    Как же крут Рома, на чистом русском объясняет все пороки и глупость российских нацистов. Действительно журналист, а не пропагандон-приспособленец. Профи своего дела.
    https://www.youtube.com/watch?v=DyJmuL592nI&;ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA

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  2. narcot 09.07.2022 14:08 # narcot
    Террорист гиркин-стрелков подтверждает уничтожение ВСУ большого склада боеприпасов оккупантов в Чернобаевке

    И без его подтверждения на пол области было слышно. А наши военные готовят очередные сюрпризы оккупантам на Южном направлении.

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  3. takernotagiver 09.07.2022 13:55 # takernotagiver
    Минобороны: из-за потерь войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных

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  4. narcot 09.07.2022 13:51 # narcot
    Не знал, что стаф и с вином сочетается. Теперь знаю

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  5. hunter022 09.07.2022 13:50 # hunter022
    Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации нацбатальона «Торнадо» в Днепропетровской области, уничтожив там более 40 боевиков. Об этом сообщило российское Минобороны.

    Удар был нанесён в районе Зеленодольска.

    «Поражён пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожены более 40 боевиков и до десяти единиц вооружения и военной техники

    Тупые каклы сами выдают координаты начиная постится в соцсетях.

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  6. hunter022 09.07.2022 13:45 # hunter022
    Мэр Тбилиси Каха Каладзе: если #Грузия начнет войну с Россией, то не будет не то что статуса кандидата в ЕС, у нас и страны не останется.

    Так грузинский мэр прокомментировал требование ЕС вступить в конфронтацию с Россией, сообщает грузинский портал AA.

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  7. high-malvern 09.07.2022 13:41 # high-malvern
    Отличный молодой игрок на замену Тирни. Поздравляю фанатов Арсенала с покупкой!

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  8. sausage 09.07.2022 13:41 # sausage
    А самый цирк творится с газпромовской турбиной, которую в Канаде ремонтируют и назад отдавать не хотят, из-за чего якобы снижены поставки газа в Европу, в частности в Германию. Это ж пздц какой-то сюр. Одни не отдают, типа это нарушение санкций будет, другие ахуевают от нехватки газа и просят послать нах эти санкции и вернуть турбину. И тут ещё хохлы сбоку орут, что не надо отдавать её))) Блять, и это всё страны одного лагеря, которые санкции напридумывали на свою жопу.

    (ответить)

  9. liverputin 09.07.2022 13:39 # liverputin
    Рис Джеймс отдал больше голевых передач (9), чем Кевин Де Брюйне (8) в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

    [WhoScored]



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  10. sausage 09.07.2022 13:32 # sausage
    В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен ангар с американскими гаубицами М777, погибли до 30 украинских бойцов.

    Везите ещё.

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  11. deman82 09.07.2022 13:16 # deman82
    Повторимся, об этом пишут не кремлевские пропагандисты, а репортеры New York Times, побывавшие на фронте. Они, например, сообщили, что в Легионе служил некий Уилфрид Блерио, с нашивкой Misanthropic Division, из крайне правой группировки белых расистов. Он был фанатом «азовцев"*, но не долго. Его успешно денацифицировали русские солдаты, по идее — на радость европейским и американским неграм.

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  12. deman82 09.07.2022 13:15 # deman82
    В сказки о том, что иностранные унтер-офицеры подчиняются самостийным офицерам и получают ту же зарплату, что и захисники незалежностi, рассчитаны на дураков. По сути, речь идет о легенде на случай пленения, тогда как сама ЧВК «Академия», главный вербовщик наемников, сообщила о $10 млрд., выделенных разными фондами США на гонорары наемников, отправляющих в неньку.

    Что важно: рулят вербовкой в наиболее высокооплачиваемые отряды «диких гусей» американские и скандинавские члены «Арийского братства превосходства белой расы», которые, по имеющейся у NYT информации, встречаются с «добровольцами» на конспиративных квартирах в Киеве. Гиббонс-Нефф и соавторы признают, что в Иностранном легионе есть «экстремисты, в том числе с тюремными татуировками, которые самостоятельно пробираются на фронт». Очевидно, что эти личности не столько сражаются, сколько грабят, убивают и насилуют.

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  13. deman82 09.07.2022 13:11 # deman82
    Кстати, New York Times не обошла стороной главного хайпомета незалежной по кличке «Люся». Газета процитировала Арестовича, который «особенно приветствовал тех, кто недавно сражался в одном из самых изнурительных сражений — за Северодонецк. Дескать, их, наемников, «мотивация, профессионализм, их готовность к ведению городских боевых действий сыграли важную роль в том, чтобы так долго сдерживать российские войска».

    Даже самостийные правдорубы возмутились: «Люся, хорош трепаться, Северодонецк и Лисичанск наши сдали за несколько недель реальных боев, тогда как Мосул, намного меньший по территории, янки, бритты и иракцы-шииты брали почти полтора года. Русские даже не бомбили города, тогда как США и союзники не оставили камня на камне».

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  14. royal-arsenal 09.07.2022 13:11 # royal-arsenal
    а куда делись кремлеботы?

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  15. royal-arsenal 09.07.2022 13:10 # royal-arsenal
    не нужен был

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  16. thegodfather 09.07.2022 13:08 # thegodfather
    Рашисты созданы чтобы сасат!!!!

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