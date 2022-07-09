Дэвид Мойес: "Райс не продается"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заверил, что его клуб по-прежнему не помышляет о продаже полузащитника Деклана Райса.

Своей игрой в минувшем сезоне Райс привлек внимание грандов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Челси", и кажется, эти два клуба могут возобновить интерес к Деклану, если Френки Де Йонг все-таки останется в "Барселоне".



Действуя на опережение, Мойес сразу дает понять, что "Вест Хэм" не продаст 23-летнего англичанина, которого Дэвид несколько месяцев назад оценил в 150 миллионов фунтов.



"У нас нет предложений (по Райсу). Но мы бы в любом случае не стали их принимать. Мы всегда говорили, что он не продается", — приводит слова Мойеса Daily Mail.