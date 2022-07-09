Рафинья попросил "Лидс" не брать его в турне

Вингер "Лидса" Рафинья попросил свой клуб не брать его в предсезонное турне по Австралии.

В данный момент Рафинья находится в эпицентре сражения "Барселоны" и "Челси", причем "синие", если верить слухам, уже согласовали с "Лидсом" компенсацию за 25-летнего бразильца в размере около 60 миллионов фунтов.



Так или иначе, но уже в воскресенье команда Джесси Марша улетает в Австралию в рамках подготовки к сезону 2022/23.



Как сообщает Daily Mail, Рафинья решил дождаться дома, чем закончатся переговоры "Лидса" с двумя заинтересованными клубами. Игрок специально попросил "белых" об этом.