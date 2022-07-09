Рафинья попросил "Лидс" не брать его в турне

Рафинья Вингер "Лидса" Рафинья попросил свой клуб не брать его в предсезонное турне по Австралии.

В данный момент Рафинья находится в эпицентре сражения "Барселоны" и "Челси", причем "синие", если верить слухам, уже согласовали с "Лидсом" компенсацию за 25-летнего бразильца в размере около 60 миллионов фунтов.

Так или иначе, но уже в воскресенье команда Джесси Марша улетает в Австралию в рамках подготовки к сезону 2022/23.

Как сообщает Daily Mail, Рафинья решил дождаться дома, чем закончатся переговоры "Лидса" с двумя заинтересованными клубами. Игрок специально попросил "белых" об этом.


Метки Барселона, Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 11:00

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