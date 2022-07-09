МЮ проявил интерес к Бробби

Брайан Бробби и Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему Брайану Бробби, принадлежащему "РБ Лейпциг".

Бробби является продуктом академии "Аякса" и дебютировал за первую команду при Эрике Тен Хаге, который с недавних пор тренирует "Юнайтед".

Отказавшись от нового контракта в Амстердаме, в 2021 году Брайан отправился свободным агентом в Лейпциг, где не забил ни одного гола в 13 матчах.

На вторую половину минувшего сезона Бробби вернулся в "Аякс", где у него вдруг резко пошла игра. 20-летний голландец отличился семь раз в 11 матчах Эредивизии и помог амстердамцам оформить чемпионство.

Ранее ожидалось, что "Аякс" выкупит Бробби, однако теперь "Юнайтед" может этому помешать. Как сообщает Manchester Evening News, Тен Хаг уже связался с юным нападающим и пригласил того в Манчестер.

Интерес "красных дьяволов" к Бробби, оцениваемому в 17 миллионов фунтов, связан с вероятным уходом из клуба Криштиану Роналду.


Метки Бробби, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 10:00

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  1. gary47 09.07.2022 11:52 # gary47
    На фото похож на Хески)

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  2. jirrort 09.07.2022 10:49 # jirrort
    Бля)) Тен Хуг ,не останавливайся,тащи всех из этой бичевской лиги. Просто интересно, что муму будет делать со всей этой кучей говна, когда физрука вышвырнут в середине сезона.

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  3. chelsealondon 09.07.2022 10:21 # chelsealondon
    Одни топари на радаре…

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