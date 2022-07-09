МЮ проявил интерес к Бробби

"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему Брайану Бробби, принадлежащему "РБ Лейпциг".

Бробби является продуктом академии "Аякса" и дебютировал за первую команду при Эрике Тен Хаге, который с недавних пор тренирует "Юнайтед".



Отказавшись от нового контракта в Амстердаме, в 2021 году Брайан отправился свободным агентом в Лейпциг, где не забил ни одного гола в 13 матчах.



На вторую половину минувшего сезона Бробби вернулся в "Аякс", где у него вдруг резко пошла игра. 20-летний голландец отличился семь раз в 11 матчах Эредивизии и помог амстердамцам оформить чемпионство.



Ранее ожидалось, что "Аякс" выкупит Бробби, однако теперь "Юнайтед" может этому помешать. Как сообщает Manchester Evening News, Тен Хаг уже связался с юным нападающим и пригласил того в Манчестер.



Интерес "красных дьяволов" к Бробби, оцениваемому в 17 миллионов фунтов, связан с вероятным уходом из клуба Криштиану Роналду.