МЮ проявил интерес к Бробби
"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему Брайану Бробби, принадлежащему "РБ Лейпциг".
Бробби является продуктом академии "Аякса" и дебютировал за первую команду при Эрике Тен Хаге, который с недавних пор тренирует "Юнайтед".
Отказавшись от нового контракта в Амстердаме, в 2021 году Брайан отправился свободным агентом в Лейпциг, где не забил ни одного гола в 13 матчах.
На вторую половину минувшего сезона Бробби вернулся в "Аякс", где у него вдруг резко пошла игра. 20-летний голландец отличился семь раз в 11 матчах Эредивизии и помог амстердамцам оформить чемпионство.
Ранее ожидалось, что "Аякс" выкупит Бробби, однако теперь "Юнайтед" может этому помешать. Как сообщает Manchester Evening News, Тен Хаг уже связался с юным нападающим и пригласил того в Манчестер.
Интерес "красных дьяволов" к Бробби, оцениваемому в 17 миллионов фунтов, связан с вероятным уходом из клуба Криштиану Роналду.
09.07.2022 10:00
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На фото похож на Хески)
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Бля)) Тен Хуг ,не останавливайся,тащи всех из этой бичевской лиги. Просто интересно, что муму будет делать со всей этой кучей говна, когда физрука вышвырнут в середине сезона.
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Одни топари на радаре…
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