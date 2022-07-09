"Челси" пока не определился с планами на Колуилла и Бройю

"Челси" до сих пор не определился с планами на защитника Леви Колуилла и нападающего Армандо Бройю.

20-летний Бройя забил девять голов за "Саутгемптон", выступая там на правах аренды в минувшем сезоне, чем привлек интерес множества клубов, включая "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Эвертон" и "Наполи".



Аренда 19-летнего Колуилла в "Хаддерсфилде" тоже оказалось весьма успешной, и многие клубы считают, что Леви вполне готов для выступлений на уровне в Премьер-Лиге.



Как сообщает The Independent, главный тренер "Челси" Томас Тухель пока не решил, найдет ли он место двум юниорам в своих планах на сезон 2022/23.



Ожидается, что дальнейшая судьба Бройи и Колуилла будет зависеть от приобретений, которые совершит "Челси" этим летом. В данный момент Тухель и владелец клуба Тодд Бели сосредоточены на приглашении новичков.