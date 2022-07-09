"Челси" пока не определился с планами на Колуилла и Бройю
"Челси" до сих пор не определился с планами на защитника Леви Колуилла и нападающего Армандо Бройю.
20-летний Бройя забил девять голов за "Саутгемптон", выступая там на правах аренды в минувшем сезоне, чем привлек интерес множества клубов, включая "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Эвертон" и "Наполи".
Аренда 19-летнего Колуилла в "Хаддерсфилде" тоже оказалось весьма успешной, и многие клубы считают, что Леви вполне готов для выступлений на уровне в Премьер-Лиге.
Как сообщает The Independent, главный тренер "Челси" Томас Тухель пока не решил, найдет ли он место двум юниорам в своих планах на сезон 2022/23.
Ожидается, что дальнейшая судьба Бройи и Колуилла будет зависеть от приобретений, которые совершит "Челси" этим летом. В данный момент Тухель и владелец клуба Тодд Бели сосредоточены на приглашении новичков.
09.07.2022 08:00
Просмотров: 428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Трындец конечно хохлы засрали всю Европу. Понаехали якобы беженцы, бегают со своими флагами и требуют помощь. А сами даже туалетной бумагой пользоваться не научились до сих пор. Срут и жопу рукой вытирают, а руку об дверь или об себя. Мерзость.
Но радует, что туалеты в Европе моют эти же хохлы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий