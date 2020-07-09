"Милан" и "Борнмут" хотят Тангангу

"Милан" и "Борнмут" проявляют интерес к защитнику "Тоттенхэма" Яфету Танганге.

После перехода Клемана Лангле из "Барселоны" у "Тоттенхэма" образовался некоторый избыток центральных защитников, и Daily Mail предполагает, что Танганге может быть позволено уйти в аренду на сезон 2022/23.



Интерес к Танганге уже проявили "Милан" и "Борнмут", и в случае отъезда в Италию Яфет смог бы воссоединиться с Фикайо Томори, вместе с которым ему довелось поиграть на различных возрастных уровнях за сборную Англии.



Добавим, что в минувшем сезоне 23-летний Танганга принял участие всего в 11 матчах Премьер-Лиги, причем в этом календарном году только однажды провел все 90 минут.