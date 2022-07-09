Зийеш сделал заявление насчет своего будущего

Хаким Зийеш Вингер "Челси" Хаким Зийеш сделал заявление, которое может повлиять на его будущее в лондонском клубе.

Вот уже несколько недель пресса спекулирует о том, что переговоры насчет Зийеша ведет "Милан".

29-летний марокканец не говорит открыто, что хочет уйти из "Челси", но при этом желает сам определять свою судьбу, что может быть воспринято как намек.

"Я достиг того этапа в своей жизни, когда чувствую, что это правильное время, чтобы взять под полный контроль свое профессиональное будущее".

"Я хочу сам определять переговоры и решения касательно своей карьеры. Поэтому впредь моя команда, я и наши юристы будут заниматься такими вещами".

"Интерес профессионального характера должен быть адресован по контактам в моей биографии. Я по-прежнему безмерно благодарен за вашу непрерывную поддержку", — говорится в заявлении Зийеша.


Метки Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2022 06:00

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