Зийеш сделал заявление насчет своего будущего

Вингер "Челси" Хаким Зийеш сделал заявление, которое может повлиять на его будущее в лондонском клубе.

Вот уже несколько недель пресса спекулирует о том, что переговоры насчет Зийеша ведет "Милан".



29-летний марокканец не говорит открыто, что хочет уйти из "Челси", но при этом желает сам определять свою судьбу, что может быть воспринято как намек.



"Я достиг того этапа в своей жизни, когда чувствую, что это правильное время, чтобы взять под полный контроль свое профессиональное будущее".



"Я хочу сам определять переговоры и решения касательно своей карьеры. Поэтому впредь моя команда, я и наши юристы будут заниматься такими вещами".



"Интерес профессионального характера должен быть адресован по контактам в моей биографии. Я по-прежнему безмерно благодарен за вашу непрерывную поддержку", — говорится в заявлении Зийеша.