Беллами стал ассистентом Компани в "Бернли"
Главный тренер "Бернли" Венсан Компани назначил своего бывшего партнера по "Манчестер Сити" Крейга Беллами на роль ассистента.
В период с 2009 по 2011 год Компани и Беллами совместно приняли участие в 36 матчах за "Сити". Затем Крейг ушел в "Ливерпуль", а в 2014 году повесил бутсы на гвоздь в родном "Кардиффе".
Поработав некоторое время в академии "Кардиффа", далее Беллами ненадолго вошел в штаб Компани в "Андерлехте".
Сейчас бельгиец и валлиец возобновляют свои отношения, на сей раз — в клубе, который они постараются вернуть в Премьер-Лигу в следующем сезоне.
09.07.2022 00:05
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