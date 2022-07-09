Беллами стал ассистентом Компани в "Бернли"

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани назначил своего бывшего партнера по "Манчестер Сити" Крейга Беллами на роль ассистента.

В период с 2009 по 2011 год Компани и Беллами совместно приняли участие в 36 матчах за "Сити". Затем Крейг ушел в "Ливерпуль", а в 2014 году повесил бутсы на гвоздь в родном "Кардиффе".



Поработав некоторое время в академии "Кардиффа", далее Беллами ненадолго вошел в штаб Компани в "Андерлехте".



Сейчас бельгиец и валлиец возобновляют свои отношения, на сей раз — в клубе, который они постараются вернуть в Премьер-Лигу в следующем сезоне.