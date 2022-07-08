Уильямс, Джонс и Перейра пропускают турне МЮ

Нападающий Криштиану Роналду оказался не единственным игроком, которого "Манчестер Юнайтед" не взял в предсезонное турне по Таиланду и Австралии.

"По семейным причинам" Роналду не полетел с командой Эрика Тен Хага в Бангкок, хотя должен был вернуться из отпуска и приступить к предсезонной подготовке еще в понедельник.



Помимо 37-летнего португальца, "красные дьяволы" не взяли с собой защитников Брандона Уильямса с Филом Джонсом и полузащитника Андреаса Перейре, отмечает Sky Sports.



Дело в том, что Перейра находится на пороге перехода в "Фулхэм" за 10 миллионов фунтов, Джонс тренируется по индивидуальной программе, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, а у Уильямса возникли небольшие проблемы со здоровьем.



Добавим, Тен Хаг взял в Бангкок 31 игрока, включая своего пока что единственного новичка Тирелла Маласиа и 13 юниоров из академии "Юнайтед".