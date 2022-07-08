Уильямс, Джонс и Перейра пропускают турне МЮ
Нападающий Криштиану Роналду оказался не единственным игроком, которого "Манчестер Юнайтед" не взял в предсезонное турне по Таиланду и Австралии.
"По семейным причинам" Роналду не полетел с командой Эрика Тен Хага в Бангкок, хотя должен был вернуться из отпуска и приступить к предсезонной подготовке еще в понедельник.
Помимо 37-летнего португальца, "красные дьяволы" не взяли с собой защитников Брандона Уильямса с Филом Джонсом и полузащитника Андреаса Перейре, отмечает Sky Sports.
Дело в том, что Перейра находится на пороге перехода в "Фулхэм" за 10 миллионов фунтов, Джонс тренируется по индивидуальной программе, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, а у Уильямса возникли небольшие проблемы со здоровьем.
Добавим, Тен Хаг взял в Бангкок 31 игрока, включая своего пока что единственного новичка Тирелла Маласиа и 13 юниоров из академии "Юнайтед".
08.07.2022 21:00
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