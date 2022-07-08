Альварес: "Хочу оставить свой отпечаток в клубе, как Агуэро"

Нападающий Хулиан Альварес дал свое первое интервью по поводу перехода в "Манчестер Сити".

Альварес заключил контракт до 2027 года с "Сити" еще в январе, но остался в "Ривер Плейт" до конца южноамериканского сезона.



В четверг Хулиан провел свой последний матч за "Ривер Плейт", а в воскресенье будет представлен в качестве новичка "Сити". В преддверии своего приезда в Англию 22-летний аргентинец поделился своими ожиданиями от этого трансфера.



"Я невероятно рад и и чувствую себя готовым играть за "Сити". Несомненно, это одна из крупнейших команд в мировом футболе".



"Чтобы понять класс этой команды, достаточно посмотреть, что они выиграли за последние 10 лет. Уверен, я смогу раскрыться здесь. Стиль Пепа (Гвардиолы) вдохновляет и волнует меня, и мне не терпится стать частью этого".



"У "Сити" удивительная связь с аргентинскими игроками, и я хочу оставить свой отпечаток в клубе, как Серхио Агуэро, Пабло Сабалета и Карлос Тевес".



"Я так благодарен "Ривер Плейт" за все то, что они сделали для меня, и я хочу поблагодарить фанатов, персонал и игроков за их поддержку. Но теперь я на 100 процентов сосредоточен на "Манчестер Сити". Я хочу стараться изо всех сил ради этого клуба, помогать своим партнерам по команде и делать свой вклад в успех "Манчестер Сити", — сообщил Альварес официальному веб-сайту "горожан".