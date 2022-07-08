Альварес: "Хочу оставить свой отпечаток в клубе, как Агуэро"

Хулиан Альварес Нападающий Хулиан Альварес дал свое первое интервью по поводу перехода в "Манчестер Сити".

Альварес заключил контракт до 2027 года с "Сити" еще в январе, но остался в "Ривер Плейт" до конца южноамериканского сезона.

В четверг Хулиан провел свой последний матч за "Ривер Плейт", а в воскресенье будет представлен в качестве новичка "Сити". В преддверии своего приезда в Англию 22-летний аргентинец поделился своими ожиданиями от этого трансфера.

"Я невероятно рад и и чувствую себя готовым играть за "Сити". Несомненно, это одна из крупнейших команд в мировом футболе".

"Чтобы понять класс этой команды, достаточно посмотреть, что они выиграли за последние 10 лет. Уверен, я смогу раскрыться здесь. Стиль Пепа (Гвардиолы) вдохновляет и волнует меня, и мне не терпится стать частью этого".

"У "Сити" удивительная связь с аргентинскими игроками, и я хочу оставить свой отпечаток в клубе, как Серхио Агуэро, Пабло Сабалета и Карлос Тевес".

"Я так благодарен "Ривер Плейт" за все то, что они сделали для меня, и я хочу поблагодарить фанатов, персонал и игроков за их поддержку. Но теперь я на 100 процентов сосредоточен на "Манчестер Сити". Я хочу стараться изо всех сил ради этого клуба, помогать своим партнерам по команде и делать свой вклад в успех "Манчестер Сити", — сообщил Альварес официальному веб-сайту "горожан".


Метки Альварес, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 20:00

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  1. kukuruzzo 08.07.2022 20:51 # kukuruzzo
    КОРОЛЬ!!!

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  2. electric 08.07.2022 20:40 # electric
    БАНДЕРОЛЬ!!!

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  3. true-manc 08.07.2022 20:30 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. englandonelove 08.07.2022 20:12 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  5. mancityman 08.07.2022 20:07 # mancityman
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  6. slash-lfc 08.07.2022 20:04 # slash-lfc
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