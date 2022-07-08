У "Брайтона" нет предложений насчет Кукурельи

Президент "Брайтона" Тони Блум заявил, что "Манчестер Сити" пока не выдвинул свое предложение о покупке защитника Марка Кукерельи.

Кукурелья считается целью номер один главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы по укреплению левого фланга обороны.



Ожидалось, что "горожане" сосредоточатся на переговорах по 23-летнему испанцу после приобретения Калвина Филлипса. Трансфер полузащитника из "Лидса" был подтвержден еще в минувший понедельник, но со своим следующим шагом чемпионы Премьер-Лиги не спешат.



"Я лишь могу сказать, что Марк — потрясающий игрок, потрясающий человек. Он великолепно влияет на раздевалку, игроки обожают его. Грэм (Поттер) и тренерский штаб обожают его. Я обожаю его, фанаты обожают его".



"Он был невероятно хорош в прошлом сезоне, своем первом сезоне в Премьер-Лиге. Мы надеемся, что их будет больше, и у нас нет предложений насчет него", — цитирует Блума Manchester Evening News.