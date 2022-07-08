МЮ представил новую домашнюю форму на сезон 2022/23
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2022/23.
Как говорится в официальном заявлении клуба с "Олд Траффорд", в основе дизайна новой формы лежат "эффективность, комфорт и наследие клуба".
Этот ретро-дизайн напоминает некоторые формы, в которых "Юнайтед" выступал в прошлом, в том числе в дебютном сезоне Премьер-Лиги 1992/93.
Отличительными элементами формы являются особый дизайн воротника, клубная эмблема на щите, а также логотип нового спонсора DXC Technology на рукаве.
Форма выполнена из полностью переработанных материалов с использованием ряда новейших технологий Adidas, которые позволяют игрокам чувствовать себя максимально комфортно.
Впервые команда Эрика Тен Хага примерит свою новую домашнюю форму в товарищеском матче против "Ливерпуля" в Бангкоке 12 июля.
Добавим, чтобы обзавестись новой атрибутикой, фанатам "Юнайтед" придется выложить 100 фунтов.
08.07.2022 17:00
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Последние комментарии:
не очень адик ретро обыграл, смотрится так себе.
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Откровенно херовая форма.
Даже спонсор на форме Челси не столь ужасен, как сразу несколько элементов на данном экземпляре
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Нахрен этот воротник на формах
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Охуенная!
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Гідне ретро!
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Эти полосы делают форму будто китайские шторы
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клоунам клоунские формы
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для середняка годится
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Лютое гавно
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Какая разница в чем играть в ЛЕ?
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http://fapl.ru/upload/2022/07/mukit-5.jpg
топ.
А ФОРМА ХУЙНЯ!
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Клоунский воротник и убогие адиковские полоски на плечах. Не умеет Адидас в дизайн
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Кантана, откопали труп
Оруууу
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Полосы по всей форме убого смотрятся. Как будто сделана из какого то дешёвого материала.
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