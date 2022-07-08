МЮ представил новую домашнюю форму на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2022/23.

Как говорится в официальном заявлении клуба с "Олд Траффорд", в основе дизайна новой формы лежат "эффективность, комфорт и наследие клуба".

Этот ретро-дизайн напоминает некоторые формы, в которых "Юнайтед" выступал в прошлом, в том числе в дебютном сезоне Премьер-Лиги 1992/93.

Отличительными элементами формы являются особый дизайн воротника, клубная эмблема на щите, а также логотип нового спонсора DXC Technology на рукаве.

Форма выполнена из полностью переработанных материалов с использованием ряда новейших технологий Adidas, которые позволяют игрокам чувствовать себя максимально комфортно.

Впервые команда Эрика Тен Хага примерит свою новую домашнюю форму в товарищеском матче против "Ливерпуля" в Бангкоке 12 июля.

Добавим, чтобы обзавестись новой атрибутикой, фанатам "Юнайтед" придется выложить 100 фунтов.

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1119

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 08.07.2022 18:42 # alexomck
    не очень адик ретро обыграл, смотрится так себе.

    (ответить)

  2. yela 08.07.2022 18:42 # yela
    Откровенно херовая форма.
    Даже спонсор на форме Челси не столь ужасен, как сразу несколько элементов на данном экземпляре

    (ответить)

  3. ataman 08.07.2022 18:14 # ataman
    Нахрен этот воротник на формах

    (ответить)

  4. mancunia-planet 08.07.2022 18:09 # mancunia-planet
    Охуенная!

    (ответить)

  5. max87 08.07.2022 18:00 # max87
    Гідне ретро!

    (ответить)

  6. beatles-red 08.07.2022 17:57 # beatles-red
    Эти полосы делают форму будто китайские шторы

    (ответить)

  7. pavlix76 08.07.2022 17:51 # pavlix76
    клоунам клоунские формы

    (ответить)

  8. letonred 08.07.2022 17:42 # letonred
    для середняка годится

    (ответить)

  9. meshuggah 08.07.2022 17:37 # meshuggah
    Лютое гавно

    (ответить)

  10. ian 08.07.2022 17:34 # ian
    Какая разница в чем играть в ЛЕ?

    (ответить)

  11. slavaukraine 08.07.2022 17:13 # slavaukraine
    http://fapl.ru/upload/2022/07/mukit-5.jpg

    топ.

    А ФОРМА ХУЙНЯ!

    (ответить)

  12. division 08.07.2022 17:06 # division
    Клоунский воротник и убогие адиковские полоски на плечах. Не умеет Адидас в дизайн

    (ответить)

  13. englandonelove 08.07.2022 17:05 # englandonelove
    Кантана, откопали труп
    Оруууу

    (ответить)

  14. suddenly 08.07.2022 17:03 # suddenly
    Полосы по всей форме убого смотрятся. Как будто сделана из какого то дешёвого материала.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: