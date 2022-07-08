МЮ представил новую домашнюю форму на сезон 2022/23

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2022/23.

Как говорится в официальном заявлении клуба с "Олд Траффорд", в основе дизайна новой формы лежат "эффективность, комфорт и наследие клуба".



Этот ретро-дизайн напоминает некоторые формы, в которых "Юнайтед" выступал в прошлом, в том числе в дебютном сезоне Премьер-Лиги 1992/93.



Отличительными элементами формы являются особый дизайн воротника, клубная эмблема на щите, а также логотип нового спонсора DXC Technology на рукаве.



Форма выполнена из полностью переработанных материалов с использованием ряда новейших технологий Adidas, которые позволяют игрокам чувствовать себя максимально комфортно.



Впервые команда Эрика Тен Хага примерит свою новую домашнюю форму в товарищеском матче против "Ливерпуля" в Бангкоке 12 июля.



Добавим, чтобы обзавестись новой атрибутикой, фанатам "Юнайтед" придется выложить 100 фунтов.



















