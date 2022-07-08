Джек Уилшир завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала", "Болтона", "Борнмута" и "Вест Хэма" Джек Уилшир объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 30 лет.

Дебютировав за "Арсенал" еще в 16 лет, впоследствии Уилшир сыграл 197 матчей за родной клуб, завоевав два Кубка Англии. Некогда Джек считался одним из перспективнейших молодых полузащитников в стране.



Однако со временем Уилшира затерзали травмы, и Джек решил сменить обстановку, уйдя от "канониров" свободным агентом в 2018 году.



За прошедшие с тех пор четыре года Уилшир сыграл всего 36 матчей. Джек неоднократно жаловался на отсутствие предложений из-за того, что его богатая история травм отпугивает клубы.



Последним клубом Уилшира, сыгравшего 34 матча за сборную Англии, стал датский "Орхус", где он продержался менее пяти месяцев, уйдя ранее в июле.



Теперь Уилшир вешает бутсы на гвоздь, но связь с футболом может сохранить — достоверно известно, что Джек ведет переговоры о тренерской работе в академии "Арсенала".