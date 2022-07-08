Руни может возглавить "Ди Си Юнайтед"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни может вернуться в клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" в качестве тренера.
Напомним, в прошлом месяце 36-летний Руни покинул должность главного тренера "Дерби", вылетевшего из Чемпионшипа в Лигу Один в минувшем сезоне.
Как стало известно Daily Mail, новым местом работы может стать клуб из Вашингтона, где Руни выступал с 2018 по 2020 год, забив 25 голов в 52 матчах.
"Ди Си" еще в апреле уволил Эрнана Лосаду и назначил на роль временного наставника Чада Эштона, однако потерпел девять поражений в 16 последних матчах и нуждается в свежих идеях.
08.07.2022 15:00
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