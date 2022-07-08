"Ньюкасл" обсуждает покупку Асенсио
"Ньюкасл" вступил в переговоры о покупке полузащитника "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио.
Контракт Асенсио с "Реалом" истекает через 12 месяцев, поэтому продажа 26-летнего игрока сборной Испании в это трансферное окно выглядит весьма вероятной.
В предыдущие недели Асенсио сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Арсенал", однако AS утверждает, что сейчас заполучить Марко пытается "Ньюкасл".
"Сороки" надеются, что суммы около 20 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения полузащитника, который по три раза выигрывал Лигу Чемпионов и Ла Лигу с "Реалом".
08.07.2022 14:00
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Последние комментарии:
ну мне кажется, его захотят купить и гранды, так как потенциал есть, возраст хороший
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Так и не смог раскрыться в Реале.
Опять же вопрос - почему бы не попробовать взять игрока за относительно небольшие деньги.
Вполне может заиграть в тройке полузащитников.
Ну же, Ливерпуль, действуй. Нужен ещё один ЦПЗ.
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Климентьев, Климентьев ну у нас там это, ну у нас там то!
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