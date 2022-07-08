"Ньюкасл" обсуждает покупку Асенсио

"Ньюкасл" вступил в переговоры о покупке полузащитника "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио.

Контракт Асенсио с "Реалом" истекает через 12 месяцев, поэтому продажа 26-летнего игрока сборной Испании в это трансферное окно выглядит весьма вероятной.



В предыдущие недели Асенсио сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Арсенал", однако AS утверждает, что сейчас заполучить Марко пытается "Ньюкасл".



"Сороки" надеются, что суммы около 20 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения полузащитника, который по три раза выигрывал Лигу Чемпионов и Ла Лигу с "Реалом".