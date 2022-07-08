"Ньюкасл" обсуждает покупку Асенсио

Марко Асенсио "Ньюкасл" вступил в переговоры о покупке полузащитника "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио.

Контракт Асенсио с "Реалом" истекает через 12 месяцев, поэтому продажа 26-летнего игрока сборной Испании в это трансферное окно выглядит весьма вероятной.

В предыдущие недели Асенсио сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Арсенал", однако AS утверждает, что сейчас заполучить Марко пытается "Ньюкасл".

"Сороки" надеются, что суммы около 20 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения полузащитника, который по три раза выигрывал Лигу Чемпионов и Ла Лигу с "Реалом".


Метки Асенсио, Ньюкасл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 737

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. eakz 08.07.2022 15:14 # eakz
    ну мне кажется, его захотят купить и гранды, так как потенциал есть, возраст хороший

    (ответить)

  2. liverpool888 08.07.2022 14:56 # liverpool888
    Так и не смог раскрыться в Реале.
    Опять же вопрос - почему бы не попробовать взять игрока за относительно небольшие деньги.
    Вполне может заиграть в тройке полузащитников.
    Ну же, Ливерпуль, действуй. Нужен ещё один ЦПЗ.

    (ответить)

  3. whitecolor 08.07.2022 14:12 # whitecolor
    Климентьев, Климентьев ну у нас там это, ну у нас там то!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: