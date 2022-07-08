МЮ сделал запрос насчет Де Лигта
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.
Как известно, главными претендентами на Де Лигта считаются "Челси" и "Бавария", причем чемпионы Бундеслиги, судя по всему, выигрывают борьбу за Маттейса.
По информации Bild, в услугах Де Лигта также заинтересован "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" установил контакт с окружением 22-летнего игрока сборной Голландии.
Однако в ответ "красным дьяволам" было сказано, что в данный момент Де Лигт разговаривает лишь с "Баварией" и надеется, что немецкий гранд согласует его стоимость с "Ювентусом".
08.07.2022 13:00
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ля ору да ща де лигт пойдет в лигу европы шпилить...
окей можно рассказать что типа годик потерпи, там мы вернем былое величие и вернемся в лч...но где гарантии ахаха при живом клопе пепе тухеле и конте)
щас ни один топ, который не хочет себе карьеру засрать как покпа в мю не пойдет)
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