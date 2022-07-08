МЮ сделал запрос насчет Де Лигта

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.

Как известно, главными претендентами на Де Лигта считаются "Челси" и "Бавария", причем чемпионы Бундеслиги, судя по всему, выигрывают борьбу за Маттейса.



По информации Bild, в услугах Де Лигта также заинтересован "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" установил контакт с окружением 22-летнего игрока сборной Голландии.



Однако в ответ "красным дьяволам" было сказано, что в данный момент Де Лигт разговаривает лишь с "Баварией" и надеется, что немецкий гранд согласует его стоимость с "Ювентусом".