Бергвейн вернулся в "Аякс"

"Аякс" объявил о приобретении вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна за 31.25 млн. евро (26.5 млн. фунтов).

24-летний Бергвейн провел в "Аяксе" свои юные годы, до перехода в ПСВ, откуда "Тоттенхэм" его и купил в январе 2020 за аналогичную сумму.



За два с половиной года в Северный Лондоне Стивен забил восемь голов в 83 матчах, но основным игроком стать так и не сумел.



Во второй половине минувшего сезона Бергвейн совсем обосновался на скамейке запасных "шпор", проигрывая конкуренцию прибывшему из "Ювентуса" Деяну Кулусевски.



Добавим, контракт Бергвейна с "Аяксом" рассчитан на пять лет.