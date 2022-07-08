Бергвейн вернулся в "Аякс"

Стивен Бергвейн "Аякс" объявил о приобретении вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна за 31.25 млн. евро (26.5 млн. фунтов).

24-летний Бергвейн провел в "Аяксе" свои юные годы, до перехода в ПСВ, откуда "Тоттенхэм" его и купил в январе 2020 за аналогичную сумму.

За два с половиной года в Северный Лондоне Стивен забил восемь голов в 83 матчах, но основным игроком стать так и не сумел.

Во второй половине минувшего сезона Бергвейн совсем обосновался на скамейке запасных "шпор", проигрывая конкуренцию прибывшему из "Ювентуса" Деяну Кулусевски.

Добавим, контракт Бергвейна с "Аяксом" рассчитан на пять лет.


Метки Аякс, Бергвейн, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 12:00

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  1. slavaukraine 08.07.2022 12:08 # slavaukraine
    Гол Сити и чудо с Лестером навсегда в сердечке, спасибо Стиви!

    (ответить)

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