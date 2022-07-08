МЮ согласился заплатить 43 млн. фунтов за Мартинеса

Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" согласился выплатить установленную за защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса цену в 43 миллиона фунтов.

Как известно, первым торги по Мартинесу этим летом начал "Арсенал" и некоторое время считался фаворитом в борьбе за Лисандро.

Однако De Telegraaf утверждает, что теперь инициатива перешла к "Юнайтед", который в четверг вечером выдвинул предложение, соответствующее ожиданиям "Аякса".

Договориться с самим Мартинесом, сыгравшим 37 матчей в прошлом сезоне во всех соревнованиях, "красным дьяволам" не составит труда — 24-летний аргентинец уже сообщил своему клубу, что видит свое будущее в Премьер-Лиге.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1370

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  1. largo-winch 08.07.2022 12:46 # largo-winch
    заебись ойкак заебись

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  2. quavo 08.07.2022 12:21 # quavo
    Витю сливать надо к ебеням

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  3. whitecolor 08.07.2022 11:26 # whitecolor
    Зачем еще один защитник нужен?

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  4. felix-the-cat 08.07.2022 11:06 # felix-the-cat
    Бляяяя этим долбаебам щас весь аякс в три дорого продадут))))

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  5. keane16 08.07.2022 11:02 # keane16
    пиздец ебантеи, тупо недохайнце, недорохос, недодно

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