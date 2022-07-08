МЮ согласился заплатить 43 млн. фунтов за Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" согласился выплатить установленную за защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса цену в 43 миллиона фунтов.
Как известно, первым торги по Мартинесу этим летом начал "Арсенал" и некоторое время считался фаворитом в борьбе за Лисандро.
Однако De Telegraaf утверждает, что теперь инициатива перешла к "Юнайтед", который в четверг вечером выдвинул предложение, соответствующее ожиданиям "Аякса".
Договориться с самим Мартинесом, сыгравшим 37 матчей в прошлом сезоне во всех соревнованиях, "красным дьяволам" не составит труда — 24-летний аргентинец уже сообщил своему клубу, что видит свое будущее в Премьер-Лиге.
08.07.2022 11:00
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Последние комментарии:
заебись ойкак заебись
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Витю сливать надо к ебеням
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Зачем еще один защитник нужен?
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Бляяяя этим долбаебам щас весь аякс в три дорого продадут))))
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пиздец ебантеи, тупо недохайнце, недорохос, недодно
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