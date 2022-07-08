МЮ согласился заплатить 43 млн. фунтов за Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" согласился выплатить установленную за защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса цену в 43 миллиона фунтов.

Как известно, первым торги по Мартинесу этим летом начал "Арсенал" и некоторое время считался фаворитом в борьбе за Лисандро.



Однако De Telegraaf утверждает, что теперь инициатива перешла к "Юнайтед", который в четверг вечером выдвинул предложение, соответствующее ожиданиям "Аякса".



Договориться с самим Мартинесом, сыгравшим 37 матчей в прошлом сезоне во всех соревнованиях, "красным дьяволам" не составит труда — 24-летний аргентинец уже сообщил своему клубу, что видит свое будущее в Премьер-Лиге.