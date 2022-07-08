"Челси" близок к покупке Аке

Натан Аке "Челси" приблизился к приобретению защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" согласовал условия личного контракта с вингером "Сити" Рахимом Стерлингом и со дня на день должен договориться с "горожанами" о размере компенсации.

Однако переговорный процесс между "Челси" и "Сити" также ведется и насчет Аке, на которого "синие" переключились после неудачных попыток опередить "Баварию" в борьбе за Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".

Как сообщает The Times, переговоры по Натану тоже находятся в весьма продвинутой стадии.

Два года назад "Сити" заплатил за Аке 41 миллион фунтов и сейчас надеется выручить примерно такую же сумму за 27-летнего голландца.


Метки Аке, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1752

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 08.07.2022 12:54 # yela
    Отличный вариант в схему Тухеля. Причем это универсал, а Чиля частенько стал ломаться. Еще бы Кукурелью перехватить у Сити

    (ответить)

  2. mancityman 08.07.2022 12:21 # mancityman
    Заебыс))

    (ответить)

  3. alexomck 08.07.2022 12:07 # alexomck
    Добротный защ, не хуже Кристенсена, в схему с 3 цз зайдёт.
    Проблема Челси, что им нужен лидер обороны, пожилой Силва в этой роли не особо смотрится, 2-3 матча в неделю ему проблематично катать, да и скорость не та уже.

    (ответить)

  4. bangladesh 08.07.2022 11:42 # bangladesh
    фк дефолтси клоунси. только эта помойка может покупать своих же игроков за овердохуя, которые были вышвырнуты из команды за гроши))

    (ответить)

  5. mixmaster 08.07.2022 11:28 # mixmaster
    пизда, нет слов)))

    (ответить)

  6. jirrort 08.07.2022 10:50 # jirrort
    Один из 3 лучших защитников АПЛ так-то.

    (ответить)

  7. felix-the-cat 08.07.2022 10:47 # felix-the-cat
    Оруууу вот это трансферы цхахахахаххахахах

    (ответить)

  8. asnural 08.07.2022 10:46 # asnural
    Мазахелси

    (ответить)

  9. makeewadim 08.07.2022 10:40 # makeewadim
    rofl конечно... А, что им ещё остаётся делать?? Вариантов мало, сроки поджимают на позиции. Ака в апл играет неплохо, проверенный чел

    (ответить)

  10. ataman 08.07.2022 10:39 # ataman
    Да он ещё и старик окаца

    (ответить)

  11. b84 08.07.2022 10:39 # b84
    бредовый трансфер

    (ответить)

  12. chelsealondon 08.07.2022 10:35 # chelsealondon
    Если честно не понимаю, это уже какой раз выкупаем, 3 -ий?…

    (ответить)

  13. electric 08.07.2022 10:19 # electric
    Орево 6л

    (ответить)

  14. akado 08.07.2022 10:09 # akado
    Прекол.

    (ответить)

  15. true-manc 08.07.2022 10:08 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: