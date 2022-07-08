"Челси" близок к покупке Аке
"Челси" приблизился к приобретению защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" согласовал условия личного контракта с вингером "Сити" Рахимом Стерлингом и со дня на день должен договориться с "горожанами" о размере компенсации.
Однако переговорный процесс между "Челси" и "Сити" также ведется и насчет Аке, на которого "синие" переключились после неудачных попыток опередить "Баварию" в борьбе за Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".
Как сообщает The Times, переговоры по Натану тоже находятся в весьма продвинутой стадии.
Два года назад "Сити" заплатил за Аке 41 миллион фунтов и сейчас надеется выручить примерно такую же сумму за 27-летнего голландца.
08.07.2022 10:00
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Последние комментарии:
Отличный вариант в схему Тухеля. Причем это универсал, а Чиля частенько стал ломаться. Еще бы Кукурелью перехватить у Сити
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Заебыс))
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Добротный защ, не хуже Кристенсена, в схему с 3 цз зайдёт.
Проблема Челси, что им нужен лидер обороны, пожилой Силва в этой роли не особо смотрится, 2-3 матча в неделю ему проблематично катать, да и скорость не та уже.
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фк дефолтси клоунси. только эта помойка может покупать своих же игроков за овердохуя, которые были вышвырнуты из команды за гроши))
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пизда, нет слов)))
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Один из 3 лучших защитников АПЛ так-то.
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Оруууу вот это трансферы цхахахахаххахахах
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Мазахелси
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rofl конечно... А, что им ещё остаётся делать?? Вариантов мало, сроки поджимают на позиции. Ака в апл играет неплохо, проверенный чел
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Да он ещё и старик окаца
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бредовый трансфер
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Если честно не понимаю, это уже какой раз выкупаем, 3 -ий?…
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Орево 6л
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Прекол.
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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