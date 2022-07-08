"Челси" близок к покупке Аке

"Челси" приблизился к приобретению защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" согласовал условия личного контракта с вингером "Сити" Рахимом Стерлингом и со дня на день должен договориться с "горожанами" о размере компенсации.



Однако переговорный процесс между "Челси" и "Сити" также ведется и насчет Аке, на которого "синие" переключились после неудачных попыток опередить "Баварию" в борьбе за Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".



Как сообщает The Times, переговоры по Натану тоже находятся в весьма продвинутой стадии.



Два года назад "Сити" заплатил за Аке 41 миллион фунтов и сейчас надеется выручить примерно такую же сумму за 27-летнего голландца.