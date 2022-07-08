Фердинанд: "Конечно Роналду не чувствует себя счастливым в МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что понимает разочарование нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

37-летний Роналду до сих пор не приступил к предсезонной подготовке и, по слухам, попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба.



Фердинанд понимает, что ситуация в "Юнайтед" просто не может устраивать Криштиану, который по своему духу является победителем и никогда не играл за пределами Лиги Чемпионов.



"Конечно, он не чувствует себя счастливым. Речь о Криштиану Роналду! Я не понимаю, почему делают шумиху из того, что Роналду не рад тому, как идут дела в "Манчестер Юнайтед". Он не может быть рад. Я бы не был".



"Любой, кто хочет выигрывать футбольные матчи или трофеи, кто привык побеждать и каждый год претендовать на главные награды, не смог бы сидеть на месте и быть счастливым, если бы всего этого вдруг не стало".



"Он не рад непопаданием в Лигу Чемпионов — он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы! Когда он его услышит, то подумает: "Это что еще за танец?!" — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.