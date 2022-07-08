Марш ожидает, что судьба Рафиньи прояснится "в ближайшие дни"

Главный тренер "Лидса" Джесси Марш ожидает, что вопрос с будущим вингера Рафиньи будет решен в ближайшие дни.

Накануне издание Evening Standard сообщило, что "Челси" опережает "Барселону" в борьбе за Рафинью, который собирается принять решение насчет своего будущего в ближайшие 24 часа.



Марш тоже не думает, что сага насчет Рафиньи затянется. 25-летний бразилец должен определиться с планами на будущее до поездки "Лидса" в Австралию в воскресенье.



"У него есть свои надежды и мечты, и давайте посмотрим, как все сложится. Я знаю, что ему нравится наша команда, наш клуб и это место".



"Время покажет. Нам нужно подождать и посмотреть, что случится в ближайшие дни. С его стороны его желание поскорее найти решение", — цитирует Марша BBC