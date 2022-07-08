"Челси" начинает переговоры с Джеймсом о новом контракте

Рис Джеймс "Челси" начинает переговоры со своим защитником Рисом Джеймсом о новом контракте.

Действующий контракт Джеймса истекает только в 2025 году, однако Рис является одним из самых низкооплачиваемых игроков "Челси" с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю.

Конечно, такая зарплата не соответствует игроку калибра Джеймса, и в "Манчестер Сити" или "Реале", куда его сватают, Рис мог бы получать гораздо лучше.

Однако i News сообщает в эксклюзивном материале, что "синие" уже работают над исправлением этого недоразумения, пригласив своего воспитанника к столу переговоров.

На "Стэмфорд Бридж" надеются заключить новую сделку с 22-летним англичанином, забившим шесть голов в 39 матчах сезона 2021/22, в ближайшие недели.


Метки Джеймс, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 743

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  1. jirrort 08.07.2022 09:16 # jirrort
    А вот это очень хорошие новости!

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  2. division 08.07.2022 08:57 # division
    Лучший

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  3. shakur 08.07.2022 08:42 # shakur
    Не тянет уровень АПЛ

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  4. true-manc 08.07.2022 07:25 # true-manc
    в Сити надо этого парня брать на замену старичку Уокеру

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