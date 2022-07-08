"Челси" начинает переговоры с Джеймсом о новом контракте

"Челси" начинает переговоры со своим защитником Рисом Джеймсом о новом контракте.

Действующий контракт Джеймса истекает только в 2025 году, однако Рис является одним из самых низкооплачиваемых игроков "Челси" с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю.



Конечно, такая зарплата не соответствует игроку калибра Джеймса, и в "Манчестер Сити" или "Реале", куда его сватают, Рис мог бы получать гораздо лучше.



Однако i News сообщает в эксклюзивном материале, что "синие" уже работают над исправлением этого недоразумения, пригласив своего воспитанника к столу переговоров.



На "Стэмфорд Бридж" надеются заключить новую сделку с 22-летним англичанином, забившим шесть голов в 39 матчах сезона 2021/22, в ближайшие недели.