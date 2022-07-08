Владелец "Челси" отправился за Де Йонгом

Френки Де Йонг Владелец "Челси" Тодд Бели прилетел в "Барселону" за полузащитником Френки Де Йонгом.

Ранее этим летом Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора "Челси", вместе с главным тренером Томасом взвалив на себя трансферные вопросы.

Бели хочет начать новую для "Челси" эру с помощью знакового приобретения, и таковым может стать 25-летний Де Йонг, которого пытается заполучить "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mirror.

Помимо Де Йонга, Бели собирается обсудить с "Барселоной" судьбу защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, которые могут войти в сделку по Френки.


Метки Барселона, Бели, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 00:05

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  1. felix-the-cat 08.07.2022 00:22 # felix-the-cat
    Вообще то все пишут он приехал продать алонсо и аспи)))) ору

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  2. mancunia-planet 08.07.2022 00:12 # mancunia-planet
    Сука пздц нахуй

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