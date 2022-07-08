Владелец "Челси" отправился за Де Йонгом

Владелец "Челси" Тодд Бели прилетел в "Барселону" за полузащитником Френки Де Йонгом.

Ранее этим летом Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора "Челси", вместе с главным тренером Томасом взвалив на себя трансферные вопросы.



Бели хочет начать новую для "Челси" эру с помощью знакового приобретения, и таковым может стать 25-летний Де Йонг, которого пытается заполучить "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mirror.



Помимо Де Йонга, Бели собирается обсудить с "Барселоной" судьбу защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, которые могут войти в сделку по Френки.