Владелец "Челси" отправился за Де Йонгом
Владелец "Челси" Тодд Бели прилетел в "Барселону" за полузащитником Френки Де Йонгом.
Ранее этим летом Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора "Челси", вместе с главным тренером Томасом взвалив на себя трансферные вопросы.
Бели хочет начать новую для "Челси" эру с помощью знакового приобретения, и таковым может стать 25-летний Де Йонг, которого пытается заполучить "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mirror.
Помимо Де Йонга, Бели собирается обсудить с "Барселоной" судьбу защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, которые могут войти в сделку по Френки.
08.07.2022 00:05
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Вообще то все пишут он приехал продать алонсо и аспи)))) ору
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Сука пздц нахуй
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