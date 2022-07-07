"Вест Хэм" купил Даунса
"Вест Хэм" объявил о приобретении полузащитника "Суонси" и юношеской сборной Англии (U-20) Флинна Даунса. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.
Этим летом полузащита "Вест Хэма" лишилась Марка Нобла, который повесил бутсы на гвоздь, проведя всю свою карьеру в лондонском клубе.
На вакантное место главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес пригласил 23-летнего Даунса, который заключил контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.
Стоит отметить, что Флинн провел в "Суонси" только один сезон, перебравшись в Уэльс из клуба Лиги Один "Ипсвича" прошлым летом.
"Это нечто нереальное — перейти в клуб, который я поддерживаю с детства. Ощущение, как будто это сон", — сообщил новый 12-й номер "Вест Хэма".
07.07.2022 23:00
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