"Вест Хэм" купил Даунса

"Вест Хэм" объявил о приобретении полузащитника "Суонси" и юношеской сборной Англии (U-20) Флинна Даунса. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.

Этим летом полузащита "Вест Хэма" лишилась Марка Нобла, который повесил бутсы на гвоздь, проведя всю свою карьеру в лондонском клубе.



На вакантное место главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес пригласил 23-летнего Даунса, который заключил контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.



Стоит отметить, что Флинн провел в "Суонси" только один сезон, перебравшись в Уэльс из клуба Лиги Один "Ипсвича" прошлым летом.



"Это нечто нереальное — перейти в клуб, который я поддерживаю с детства. Ощущение, как будто это сон", — сообщил новый 12-й номер "Вест Хэма".