"Вест Хэм" купил Даунса

Флинн Даунс "Вест Хэм" объявил о приобретении полузащитника "Суонси" и юношеской сборной Англии (U-20) Флинна Даунса. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.

Этим летом полузащита "Вест Хэма" лишилась Марка Нобла, который повесил бутсы на гвоздь, проведя всю свою карьеру в лондонском клубе.

На вакантное место главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес пригласил 23-летнего Даунса, который заключил контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.

Стоит отметить, что Флинн провел в "Суонси" только один сезон, перебравшись в Уэльс из клуба Лиги Один "Ипсвича" прошлым летом.

"Это нечто нереальное — перейти в клуб, который я поддерживаю с детства. Ощущение, как будто это сон", — сообщил новый 12-й номер "Вест Хэма".


Метки Вест Хэм, Даунс, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. englandonelove 07.07.2022 23:04 # englandonelove
    Игрок уровня Ливерпуля.

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  2. jirrort 07.07.2022 23:02 # jirrort
    Рано или поздно окажется в ливерпуке, скриньте.

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