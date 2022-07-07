Роналду пропустит предсезонное турне "Юнайтед"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не полетит с остальное командой в предсезонное турне по Таиланду и Австралии.

Роналду еще в пятницу должен был вернуться из отпуска и приступить к предсезонной подготовке с командой Эрика Тен Хага. Отсутствие Криштиану в понедельник клуб объяснил "семейными обстоятельствами", но больше не давал никаких комментариев.

В полпятого вечера пятницы "красные дьяволы" улетают из Манчестера в Бангкок, и сейчас официальный представитель клуба с "Олд Траффорд" подтвердил, что 37-летнего португальца не будет на борту.

В ближайший вторник подопечные Тен Хага сыграют с "Ливерпулем" в Бангкоке, после чего переместятся в Австралию, где сразятся с "Мельбурн Виктори", а завершат турне матчем против "Астон Виллы" 23 июля.

Если верить Sky Sports, истинной причиной отсутствия Роналду является желание Криштиану уйти из клуба, и "Юнайтед" готов выслушать предложения насчет своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 22:00

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  1. ensiferum 07.07.2022 22:35 # ensiferum
    Боится слететь с катушек в Тайланде.

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  2. jirrort 07.07.2022 22:23 # jirrort
    Ипать он чёрт.Развалил команду и съебывает как крыса.

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