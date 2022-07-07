Роналду пропустит предсезонное турне "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не полетит с остальное командой в предсезонное турне по Таиланду и Австралии.

Роналду еще в пятницу должен был вернуться из отпуска и приступить к предсезонной подготовке с командой Эрика Тен Хага. Отсутствие Криштиану в понедельник клуб объяснил "семейными обстоятельствами", но больше не давал никаких комментариев.



В полпятого вечера пятницы "красные дьяволы" улетают из Манчестера в Бангкок, и сейчас официальный представитель клуба с "Олд Траффорд" подтвердил, что 37-летнего португальца не будет на борту.



В ближайший вторник подопечные Тен Хага сыграют с "Ливерпулем" в Бангкоке, после чего переместятся в Австралию, где сразятся с "Мельбурн Виктори", а завершат турне матчем против "Астон Виллы" 23 июля.



Если верить Sky Sports, истинной причиной отсутствия Роналду является желание Криштиану уйти из клуба, и "Юнайтед" готов выслушать предложения насчет своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне.