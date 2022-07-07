Рафинья примет решение в ближайшие 24 часа
"Челси" остается фаворитом в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью, чье будущее должно проясниться в ближайшие 24 часа.
"Челси" еще в прошлом месяце согласовал с "Лидсом" компенсацию за Рафинью в размере 55 миллионов фунтов, однако затем появились слухи, что 25-летний бразилец все еще может перейти в "Барселону", в которую он собирался изначально, но у которой не было денег на его трансфер.
Evening Standard утверждает, что Рафинья уже отверг "Арсенал" с "Тоттенхэмом", а свой выбор между "Челси" и "Барселоной" — а также вариантом никуда не уходить в это трансферное окно — сделает в ближайшие 24 часа.
При этом шансы "синих" заполучить Рафинью, забившего 11 голов и отдавшего три результативные передачи в минувшем сезоне Премьер-Лиги, выше всего.
07.07.2022 21:00
Просмотров: 984
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да иди на хер уже, не нужен ты Челси.
(ответить)
Барса накуй послала Рафинью.... скоро приползет на Бридж и будет ебать колбасу...
(ответить)
неебаться звезда конечно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий