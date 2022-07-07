Рафинья примет решение в ближайшие 24 часа

Рафинья "Челси" остается фаворитом в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью, чье будущее должно проясниться в ближайшие 24 часа.

"Челси" еще в прошлом месяце согласовал с "Лидсом" компенсацию за Рафинью в размере 55 миллионов фунтов, однако затем появились слухи, что 25-летний бразилец все еще может перейти в "Барселону", в которую он собирался изначально, но у которой не было денег на его трансфер.

Evening Standard утверждает, что Рафинья уже отверг "Арсенал" с "Тоттенхэмом", а свой выбор между "Челси" и "Барселоной" — а также вариантом никуда не уходить в это трансферное окно — сделает в ближайшие 24 часа.

При этом шансы "синих" заполучить Рафинью, забившего 11 голов и отдавшего три результативные передачи в минувшем сезоне Премьер-Лиги, выше всего.


Метки Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. akado 07.07.2022 21:19 # akado
    Да иди на хер уже, не нужен ты Челси.

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  2. chelsiukpro 07.07.2022 21:19 # chelsiukpro
    Барса накуй послала Рафинью.... скоро приползет на Бридж и будет ебать колбасу...

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  3. raka-eve 07.07.2022 21:08 # raka-eve
    неебаться звезда конечно.

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