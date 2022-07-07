"Челси" вступил в борьбу за Де Йонга

"Челси" вступил в борьбу за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает Де Йонга, с которым ему довелось поработать в "Аяксе", в качестве своей цели номер один на это трансферное окно.



Однако в последнее время "Барселона", если судить по речам боссов каталонского клуба, засомневалась насчет продажи ключевого игрока, коим является Френки.



Как сообщает каталонское издание Sport, еще одной плохой новостью для "Юнайтед" становится намерение "Челси" заполучить Де Йонга.



"Синие", до сих пор наблюдавшие за ситуацией вокруг Френки со стороны, готовы предложить "Барселоне" 51 миллион фунтов плюс ветеранов Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо за 25-летнего голландца.



Также сообщается, что "Барселона" оценивает Де Йонга в 70 млн. фунтов и предпочла бы получить всю сумму деньгами.