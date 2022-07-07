Гомес заключил новый контракт с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с защитником Джо Гомесом.
В минувшем сезоне Гомес проигрывал конкуренцию не только Виргилу Ван Дейку, но также избавившемуся от травм Жоэлю Матипу и новичку Ибраиме Конате.
В результате Джо отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, а в прессе поползли слухи, что 25-летний англичанин может сменить клуб в это трансферное окно.
Одним из претендентов на Гомеса называлась "Астон Вилла", возглавляемая бывшим капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, однако наставнику "красных" Юргену Клоппу удалось убедить Джо, что будущее того связано с мерсисайдским клубом.
В результате Гомес заключил с "Ливерпулем" новый контракт, который, как предполагает Sky Sports, рассчитан на пять лет. Предыдущее же соглашение Джо истекало в 2024 году.
"Это невероятное место, чтобы здесь находиться. На мой взгляд, это один из лучших, если не самый лучший клуб в мире на данную минуту. Решение продлить свое пребывание здесь далось мне легко", — сообщил Гомес.
07.07.2022 19:00
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Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться.
Западу не удалось и не удастся посеять раздор и смуту в России.
Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому идёт.
Партий у нас много, а Родина одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества.
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