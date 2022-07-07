Гомес заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Джо Гомес "Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с защитником Джо Гомесом.

В минувшем сезоне Гомес проигрывал конкуренцию не только Виргилу Ван Дейку, но также избавившемуся от травм Жоэлю Матипу и новичку Ибраиме Конате.

В результате Джо отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, а в прессе поползли слухи, что 25-летний англичанин может сменить клуб в это трансферное окно.

Одним из претендентов на Гомеса называлась "Астон Вилла", возглавляемая бывшим капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, однако наставнику "красных" Юргену Клоппу удалось убедить Джо, что будущее того связано с мерсисайдским клубом.

В результате Гомес заключил с "Ливерпулем" новый контракт, который, как предполагает Sky Sports, рассчитан на пять лет. Предыдущее же соглашение Джо истекало в 2024 году.

"Это невероятное место, чтобы здесь находиться. На мой взгляд, это один из лучших, если не самый лучший клуб в мире на данную минуту. Решение продлить свое пребывание здесь далось мне легко", — сообщил Гомес.


Метки Гомес, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 19:00

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  1. hunter022 07.07.2022 20:48 # hunter022
    &#9889;&#65039;Украинский националистический батальон «Кракен» отказался выполнить приказ командования и выдвинуться из Харькова в Покровское.

    Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах качестве заградотрядов.

    Так 7 июля 226-му батальону «Кракен» приказали выдвинуться в район Покровского в подчинение оперативной тактической группы «Соледар», но командование националистов и боевики отказались вкыполнить данный приказ.

    Даже зеки посылают наркомана Зелю.

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  2. sausage 07.07.2022 20:38 # sausage
    Джонсон после объявления об отставке первым делом позвонил Зеленскому, чтобы заверить его, что курс Великобритании в отношении Украины останется прежним.
    Сука, два клоуна нашли друг друга.

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  3. thegodfather 07.07.2022 20:30 # thegodfather
    Баля ахахах путин опять из бункера вылез со своими угрозами пахаххаха, будто его кто-то спрашивал его мнение пахаххаха

    Научите своего прещидента нормально блефовать пи3дец.

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  4. thegodfather 07.07.2022 20:25 # thegodfather
    Кто это?!

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  5. sausage 07.07.2022 20:16 # sausage
    Россия слышит заявления о том, что Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца», для украинского народа это трагедия, но похоже все к этому и идет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.
    Желающим победить Россию в бою Путин ответил фразой «Ну что здесь скажешь, Пусть попробуют». Президент добавил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали».
    Путин заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. «Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться», — сказал глава государства.

    Пизда хохлам

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  6. hunter022 07.07.2022 20:06 # hunter022
    Путин – на встрече с руководителями фракций Госдумы:

    Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы всерьёз то ещё ничего не начинали.

    Мы там (на Украине) по большому счету, еще ничего не начинали.

    Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

    Западу не удалось и не удастся посеять раздор и смуту в России.

    Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому идёт.

    Партий у нас много, а Родина одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества.

    Ещё не начинали!!! А хохлы твердят что у России оружия нет.

    (ответить)

  7. casino777 07.07.2022 19:57 # casino777
    Заработок биткойна за простой ввод капчи https://freebitco.in/?r=274119

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  8. hunter022 07.07.2022 19:52 # hunter022
    В Венгрии отказались "справедливо" поделиться газом со странами-членами ЕС и сравнили такие меры с коммунизмом

    "Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии", - заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, комментируя предложение председателя фракции Европейской народной партии в ЕП Манфреда Вебера установить справедливое распределение газа среди членов ЕС.

    "Предложение Вебера чем-то напоминает нам коммунизм", - добавил Сийярто.

    Аха-ха-ха. Йогуртом по губам вам, а не газ

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  9. sausage 07.07.2022 19:48 # sausage
    Путин отметил возвращение стран Запада к углю после «шума» из-за экологии
    «Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», — сказал Путин.
    В мае Financial Times (FT) сообщала, что Европейская комиссия одобрила увеличение использования угля в ЕС в качестве замены российским энергоносителям.
    FT указывала, что вероятное увеличение потребления угля не соответствует «зеленой» повестке ЕС, хотя комиссия настаивала, что достигнет своих целей по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году.

    Евро пиздаболы во всей красе

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  10. narcot 07.07.2022 19:43 # narcot
    Оруууу



    Людям в разных странах снятся разные кошмары — это показал анализ запросов Google.

    Французов почему-то пугают звонки по FaceTime, вьетнамцев бывшие, немцев путешествия, итальянцев - еда.

    А россиянам…не снятся кошмары. Они засыпают, чтобы их не видеть

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  11. sausage 07.07.2022 19:38 # sausage
    Норм, чё. Хороший лавочник, всегда пригодится. Трента заменял, пусть фигово, но не провально.

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  12. slash-lfc 07.07.2022 19:37 # slash-lfc
    Арбузы из Средней Азии нам больше не нужны, не покупайте их. Компанию продукции из Поволжья и Юга России составят херсонские бахчевые.

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  13. hunter022 07.07.2022 19:20 # hunter022
    Спецназ из ЧР ликвидировал на Донбассе представителя спецслужб США, - Дудаев

    "Такова участь представителей спецслужб США, попавших в руки бойцов из Чеченской Республики, которые не оставляют ни одно преступление (против мирного населения ЛДНР) безнаказанным!" - пишет чеченский министр Ахмед Дудаев.

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  14. vagifspurs 07.07.2022 19:19 # vagifspurs
    Москва тонет, норм так Зеленский сместил гравитационное поле земли, что ни одной бомбы не понадобилось ну или погрузилась под воду, кому как комфортнее воспринимать информацию.

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  15. true-manc 07.07.2022 19:08 # true-manc
    бездарная портовая потаскушка останется в портовом борделе дальше сосировать и прыгать на страпоне ахахахахахахаха конченная скузня

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  16. felix-the-cat 07.07.2022 19:01 # felix-the-cat
    Лучше бы слили в виллу за 30 ку

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