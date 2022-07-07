Гомес заключил новый контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с защитником Джо Гомесом.

В минувшем сезоне Гомес проигрывал конкуренцию не только Виргилу Ван Дейку, но также избавившемуся от травм Жоэлю Матипу и новичку Ибраиме Конате.



В результате Джо отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, а в прессе поползли слухи, что 25-летний англичанин может сменить клуб в это трансферное окно.



Одним из претендентов на Гомеса называлась "Астон Вилла", возглавляемая бывшим капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, однако наставнику "красных" Юргену Клоппу удалось убедить Джо, что будущее того связано с мерсисайдским клубом.



В результате Гомес заключил с "Ливерпулем" новый контракт, который, как предполагает Sky Sports, рассчитан на пять лет. Предыдущее же соглашение Джо истекало в 2024 году.



"Это невероятное место, чтобы здесь находиться. На мой взгляд, это один из лучших, если не самый лучший клуб в мире на данную минуту. Решение продлить свое пребывание здесь далось мне легко", — сообщил Гомес.