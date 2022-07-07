"Челси" обратился к Левандовски

Владелец "Челси" Тодд Бели обратился к представителям нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Еще в конце минувшего сезона Левандовски публично заявил о своем желании покинуть "Баварию", несмотря на то, что его контракт истекает только в следующем году.



В данный момент "Барселона", куда хочет перебраться Роберт, пытается договориться с "Баварией" о размере компенсации за польского бомбардира.



Как сообщает talkSPORT, назначивший себя временно исполняющим обязанности спортивного директора "синих" Бели решил не оставаться в стороне и обратился к представителям Левандовски, предложив Роберту место покинувшего "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку.



Издание добавляет, что Бели по-прежнему заинтересован в приглашении Криштиану Роналду в "Челси", однако "Манчестер Юнайтед" не хочет идти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге.