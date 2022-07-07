Лангле направляется в "Тоттенхэм"
Советник президента "Барселоны" Йорди Кройф подтвердил, что защитник Клеман Лангле направляется в "Тоттенхэм".
Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Тоттенхэм" на это лето. Ранее с переходом к "шпорам" сватали Пау Торреса из "Вильярреала", Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".
По всей видимости "Тоттенхэм" остановился на варианте с Лангле. Сделка по аренде 27-летнего француза, вероятно, будет оформлена до вылета команды Антонио Конте в Южную Корею в субботу.
"Уход Лангле вот-вот будет подтвержден официально", — цитирует Кройфа Evening Standard.
07.07.2022 17:00
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ДА ХАРОШ УЖЕ.... В ТТХ ИСПАНИШ ПУТАС УЖЕ ДЕВАТЬ НЕКУДА
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WELCOME BRATISHKA!
DARE DREAM DO
TO DARE IS TO DO!
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