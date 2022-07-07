Советник президента "Барселоны" Йорди Кройф подтвердил, что защитник Клеман Лангле направляется в "Тоттенхэм".

Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Тоттенхэм" на это лето. Ранее с переходом к "шпорам" сватали Пау Торреса из "Вильярреала", Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".



По всей видимости "Тоттенхэм" остановился на варианте с Лангле. Сделка по аренде 27-летнего француза, вероятно, будет оформлена до вылета команды Антонио Конте в Южную Корею в субботу.



"Уход Лангле вот-вот будет подтвержден официально", — цитирует Кройфа Evening Standard.