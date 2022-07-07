"Лидс" приобрел Луиса Синистерру

"Лидс" объявил о приобретении вингера "Фейеноорда" и сборной Колумбии Луиса Синистерры.

23-летний Синистерра заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года. Трансфер Луиса оценивается в 21 миллион фунтов.



Синистерра провел в "Фейноорде" четыре года. Особенно Луису удался минувший сезон, когда он сыграл 49 матчей во всех соревнованиях, забив 23 гола и отдав 14 результативных передач, и помог команде из Роттердама финишировать на третьем месте в Эредивизии и достичь финала Лиги Конференций.



Отметим, что колумбийский вингер был признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге Конференций и вошел в символическую сборную третьего по значимости клубного турнира Европы.



Синистерра становится уже шестым новичком команды Джесси Марша этим летом после Брендена Ааронсона, Тайлера Адамса, Дарко Гьяби, Расмуса Кристенсена и Марка Роки.