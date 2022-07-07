МЮ открыт к предложениям насчет Роналду

На четвертый день бойкота тренировок Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" согласился выслушать предложения насчет португальского нападающего.

Напомним, в минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба, поскольку хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Криштиану должен был вернуться с летних каникул для предсезонной подготовки еще в понедельник, однако и этого не произошло до сих пор.



Изначально публичный "месседж" клуба с "Олд Траффорд" состоял в том, что Роналду не продается, однако Sky Sports стало известно, что теперь ситуация изменилась.



Теперь "Юнайтед" готовы выслушать предложения насчет 37-летнего португальца, чей агент Жорже Мендеш уже несколько недель предлагает услуги своего звездного клиента различным клубам, включая "Челси", "Баварию", "Барселону" и "Наполи".



Издание добавляет, что окончательное решение о дальнейшей судьбе Роналду будет за самим Криштиану, а не "Юнайтед".