МЮ открыт к предложениям насчет Роналду
На четвертый день бойкота тренировок Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" согласился выслушать предложения насчет португальского нападающего.
Напомним, в минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба, поскольку хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Криштиану должен был вернуться с летних каникул для предсезонной подготовки еще в понедельник, однако и этого не произошло до сих пор.
Изначально публичный "месседж" клуба с "Олд Траффорд" состоял в том, что Роналду не продается, однако Sky Sports стало известно, что теперь ситуация изменилась.
Теперь "Юнайтед" готовы выслушать предложения насчет 37-летнего португальца, чей агент Жорже Мендеш уже несколько недель предлагает услуги своего звездного клиента различным клубам, включая "Челси", "Баварию", "Барселону" и "Наполи".
Издание добавляет, что окончательное решение о дальнейшей судьбе Роналду будет за самим Криштиану, а не "Юнайтед".
07.07.2022 15:00
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Тут и йожу ясно, что или Барса или Бавария. Разве что запросы по Зп меньше будут, но в целом эти клубы подходят ему идеально
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Хочется конечно поругать Криша, но чисто по-человечески его можно понять. МЮ в прошлом сезоне сильно облажался и теперь совсем непонятны перспективы команды на ближайшие годы. Роналду доигрывает последние пару лет на высоком уровне и у него каждый сезон на вес золота. Нет времени на тот бардак, что творится в Манчестере, да и тащить на своем горбу ораву бездарей совсем не хочется. Статус обязывает играть среди настоящих профессионалов на высочайшем уровне.
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