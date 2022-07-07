МЮ открыт к предложениям насчет Роналду

Криштиану Роналду На четвертый день бойкота тренировок Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" согласился выслушать предложения насчет португальского нападающего.

Напомним, в минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба, поскольку хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Криштиану должен был вернуться с летних каникул для предсезонной подготовки еще в понедельник, однако и этого не произошло до сих пор.

Изначально публичный "месседж" клуба с "Олд Траффорд" состоял в том, что Роналду не продается, однако Sky Sports стало известно, что теперь ситуация изменилась.

Теперь "Юнайтед" готовы выслушать предложения насчет 37-летнего португальца, чей агент Жорже Мендеш уже несколько недель предлагает услуги своего звездного клиента различным клубам, включая "Челси", "Баварию", "Барселону" и "Наполи".

Издание добавляет, что окончательное решение о дальнейшей судьбе Роналду будет за самим Криштиану, а не "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 15:00

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  1. staryi-eblan 07.07.2022 15:45 # staryi-eblan
    Тут и йожу ясно, что или Барса или Бавария. Разве что запросы по Зп меньше будут, но в целом эти клубы подходят ему идеально

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  2. empry 07.07.2022 15:31 # empry
    Хочется конечно поругать Криша, но чисто по-человечески его можно понять. МЮ в прошлом сезоне сильно облажался и теперь совсем непонятны перспективы команды на ближайшие годы. Роналду доигрывает последние пару лет на высоком уровне и у него каждый сезон на вес золота. Нет времени на тот бардак, что творится в Манчестере, да и тащить на своем горбу ораву бездарей совсем не хочется. Статус обязывает играть среди настоящих профессионалов на высочайшем уровне.

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