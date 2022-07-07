Де Лигт завершил переговоры с "Челси"
Агенты защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта свернули переговоры с "Челси", потому что их клиент выбрал "Баварию".
Де Лигт считался целью номер один главного тренера "Челси" Томаса Тухеля по укреплению линии обороны, однако затем в борьбу за Маттейса вступила "Бавария".
Как сообщает Bild, недавно спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич встречался со своим визави из "Ювентуса" Федерико Керубини в Милане. Их беседа насчет будущего Де Лигта продлилась три часа.
А представляющее интересы 22-летнего голландца агентство покойного Мино Райолы завершило переговоры с прочими клубам, чтобы сосредоточиться на достижении компромисса с "Баварией" стоимостью около 64 миллионов фунтов.
Сообщается, что "Баварии" удалось очаровать Де Лигта. Маттейса привлекает заточенный на атаку стиль чемпионов Бундеслиги.
07.07.2022 14:00
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Гвардиола пилите.
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Ахахахахах, даже такой клоун как де Лигт поссал на пинсов. Зашкварники.
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пусть бавария ещё и дайера заберёт с ттх
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Ну и заебись. Всё что не делается всё к лучшему!
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Распиаренный игрочелла. Уровень братьев Березуцких
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УХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХА ПИДОРАСТЕРКА И ЖИРОРТ ОБОССАНЫ ЦХАХАХАХАХАХАА
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Есть на рынке сорокалетние защитники не зря пенсами вас называют.
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Очень переоцененный защитник.
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НЕ НУЖЕН БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО!!!!!!!!!!
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Эх, жаль. Такого топаря упустили. Интересно, на рынке есть ещё такие крутые топари за космические деньги?
И так были сомнения в его профпригодности, учитывая многочисленные ляпы в той же ЛЧ, а тут оказывается мальчик балованный))
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