Де Лигт завершил переговоры с "Челси"

Маттейс Де Лигт Агенты защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта свернули переговоры с "Челси", потому что их клиент выбрал "Баварию".

Де Лигт считался целью номер один главного тренера "Челси" Томаса Тухеля по укреплению линии обороны, однако затем в борьбу за Маттейса вступила "Бавария".

Как сообщает Bild, недавно спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич встречался со своим визави из "Ювентуса" Федерико Керубини в Милане. Их беседа насчет будущего Де Лигта продлилась три часа.

А представляющее интересы 22-летнего голландца агентство покойного Мино Райолы завершило переговоры с прочими клубам, чтобы сосредоточиться на достижении компромисса с "Баварией" стоимостью около 64 миллионов фунтов.

Сообщается, что "Баварии" удалось очаровать Де Лигта. Маттейса привлекает заточенный на атаку стиль чемпионов Бундеслиги.



Метки Бавария, Де Лигт, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 14:00

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  1. chelsea88 07.07.2022 15:29 # chelsea88
    Гвардиола пилите.

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  2. dexter 07.07.2022 15:28 # dexter
    Ахахахахах, даже такой клоун как де Лигт поссал на пинсов. Зашкварники.

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  3. makeewadim 07.07.2022 15:15 # makeewadim
    пусть бавария ещё и дайера заберёт с ттх

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  4. chelsiukpro 07.07.2022 14:40 # chelsiukpro
    Ну и заебись. Всё что не делается всё к лучшему!

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  5. falla 07.07.2022 14:28 # falla
    Распиаренный игрочелла. Уровень братьев Березуцких

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  6. felix-the-cat 07.07.2022 14:27 # felix-the-cat
    УХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХА ПИДОРАСТЕРКА И ЖИРОРТ ОБОССАНЫ ЦХАХАХАХАХАХАА

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  7. hunter022 07.07.2022 14:26 # hunter022
    Есть на рынке сорокалетние защитники не зря пенсами вас называют.

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  8. jirrort 07.07.2022 14:24 # jirrort
    Очень переоцененный защитник.

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  9. skydreams 07.07.2022 14:10 # skydreams
    НЕ НУЖЕН БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО!!!!!!!!!!

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  10. yela 07.07.2022 14:07 # yela
    Эх, жаль. Такого топаря упустили. Интересно, на рынке есть ещё такие крутые топари за космические деньги?
    И так были сомнения в его профпригодности, учитывая многочисленные ляпы в той же ЛЧ, а тут оказывается мальчик балованный))

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