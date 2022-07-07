Де Лигт завершил переговоры с "Челси"

Агенты защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта свернули переговоры с "Челси", потому что их клиент выбрал "Баварию".

Де Лигт считался целью номер один главного тренера "Челси" Томаса Тухеля по укреплению линии обороны, однако затем в борьбу за Маттейса вступила "Бавария".



Как сообщает Bild, недавно спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич встречался со своим визави из "Ювентуса" Федерико Керубини в Милане. Их беседа насчет будущего Де Лигта продлилась три часа.



А представляющее интересы 22-летнего голландца агентство покойного Мино Райолы завершило переговоры с прочими клубам, чтобы сосредоточиться на достижении компромисса с "Баварией" стоимостью около 64 миллионов фунтов.



Сообщается, что "Баварии" удалось очаровать Де Лигта. Маттейса привлекает заточенный на атаку стиль чемпионов Бундеслиги.