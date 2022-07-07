Лингард отправился на переговоры с клубами МЛС
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отправился в США на переговоры с клубами МЛС.
Как известно, Лингард стал свободным агентом после истечения своего контракта с "Юнайтед" в конце июня. Джесси сватают в "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако у него есть варианты и за пределами Премьер-Лиги.
Как сообщает ESPN, два клуба МЛС проявляют самый серьезный интерес к Лингарду, пригласив самого Джесси и его представителей в Америку на переговоры.
Представители МЛС манят Лингарда роскошными условиями, однако для 29-летнего вингера не менее важно играть регулярно и быть на виду у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.
Добавим, Лингард сыграл более 200 матчей за родной "Юнайтед" и забил 35 голов, в том числе в финалах Кубка Англии-2016 и Кубка Лиги-2017.
07.07.2022 12:00
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Надеюсь, что игрок предпочтёт остаться в АПЛ. У него есть ещё 2-3 сезона в запасе.
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