Лингард отправился на переговоры с клубами МЛС

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отправился в США на переговоры с клубами МЛС.

Как известно, Лингард стал свободным агентом после истечения своего контракта с "Юнайтед" в конце июня. Джесси сватают в "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако у него есть варианты и за пределами Премьер-Лиги.



Как сообщает ESPN, два клуба МЛС проявляют самый серьезный интерес к Лингарду, пригласив самого Джесси и его представителей в Америку на переговоры.



Представители МЛС манят Лингарда роскошными условиями, однако для 29-летнего вингера не менее важно играть регулярно и быть на виду у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Добавим, Лингард сыграл более 200 матчей за родной "Юнайтед" и забил 35 голов, в том числе в финалах Кубка Англии-2016 и Кубка Лиги-2017.