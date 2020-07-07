"Бавария" не претендует на Роналду

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан дал понять, что его клуб не претендует на нападающего "Баварии" Криштиану Роналду.

В прошлый уикенд стало известно, что Роналду хочет покинуть "Юнайтед". Криштиану до сих пор не приступил к тренировкам, что явно свидетельствует о его намерениях.



Одним из возможных направлений для Роналду называлась "Бавария", которой может потребоваться замена Роберту Левандовски, рвущемуся в "Барселону". Однако Кан не верит, что 37-летний португалец будет выступать в Мюнхене.



"Как бы сильно я ни ценил Криштиану Роналду в качестве одного из величайших игроков всех времен, этот трансфер не соответствовал бы нашей философии", — сообщил Кан Kicker.