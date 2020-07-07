"Бавария" не претендует на Роналду

Криштиану Роналду Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан дал понять, что его клуб не претендует на нападающего "Баварии" Криштиану Роналду.

В прошлый уикенд стало известно, что Роналду хочет покинуть "Юнайтед". Криштиану до сих пор не приступил к тренировкам, что явно свидетельствует о его намерениях.

Одним из возможных направлений для Роналду называлась "Бавария", которой может потребоваться замена Роберту Левандовски, рвущемуся в "Барселону". Однако Кан не верит, что 37-летний португалец будет выступать в Мюнхене.

"Как бы сильно я ни ценил Криштиану Роналду в качестве одного из величайших игроков всех времен, этот трансфер не соответствовал бы нашей философии", — сообщил Кан Kicker.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 11:00

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  1. whitecolor 07.07.2022 13:28 # whitecolor
    Почему он вообще решил съебаться?

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  2. sausage 07.07.2022 12:59 # sausage
    Кто бы сомневался?

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  3. mancunia-planet 07.07.2022 12:12 # mancunia-planet
    Антони нужно покупать МЮ, чтобы не зависеть от Рона.

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  4. jirrort 07.07.2022 11:26 # jirrort
    Блять умоляю только не в ЧЕЛСИ....

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  5. yamateh 07.07.2022 11:19 # yamateh
    Конкуренты слились Беллляяя

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