"Бавария" не претендует на Роналду
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан дал понять, что его клуб не претендует на нападающего "Баварии" Криштиану Роналду.
В прошлый уикенд стало известно, что Роналду хочет покинуть "Юнайтед". Криштиану до сих пор не приступил к тренировкам, что явно свидетельствует о его намерениях.
Одним из возможных направлений для Роналду называлась "Бавария", которой может потребоваться замена Роберту Левандовски, рвущемуся в "Барселону". Однако Кан не верит, что 37-летний португалец будет выступать в Мюнхене.
"Как бы сильно я ни ценил Криштиану Роналду в качестве одного из величайших игроков всех времен, этот трансфер не соответствовал бы нашей философии", — сообщил Кан Kicker.
07.07.2022 11:00
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