Пети: "Абрахэм идеален для "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети считает, что нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм идеально бы подошел "канонирам".

После своего перехода из "Челси" прошлым летом Абрахэм забил 26 голов в 52 матчах за "Рому" во всех соревнованиях.



Пети уверен, что Тэмми не жалеет о своем уходе из "Челси". В то же время Эммануэль предполагает, что 24-летний англичанин захочет вернуться на родину с помощью "Арсенала".



"Абрахэм напоминает мне Эммануэля Адебайора тем, насколько мощно он действует в штрафной площади. Абрахэм блестяще проявил себя в "Роме", потому что он забил кучу голов и отдал так много результативных передач. Он наслаждается своей игрой там".



"Он отправился в Италию с жаждой мести за то, что с ним случилось в "Челси". Он не глупец, он видит, насколько тяжело было Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру в "Челси". Возможно, он думает: "Если бы я остался в "Челси", могло быть еще хуже". Он принял правильное решение и провел отличный сезон за "Рому".



"Я практически уверен, что он хочет вернуться в Англию, и он бы идеально подошел "Арсеналу". Он другой игрок, нежели Александр Лакасетт, он играет в другом стиле, обладает другими физическими данными и является бомбардиром. Даже в "Челси" он забивал голы, хотя и не так много, как хотел, но ему 24, и ему все еще нужно многому научиться", — цитирует Пети Goal.