Пети: "Абрахэм идеален для "Арсенала"

Тэмми Абрахэм Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети считает, что нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм идеально бы подошел "канонирам".

После своего перехода из "Челси" прошлым летом Абрахэм забил 26 голов в 52 матчах за "Рому" во всех соревнованиях.

Пети уверен, что Тэмми не жалеет о своем уходе из "Челси". В то же время Эммануэль предполагает, что 24-летний англичанин захочет вернуться на родину с помощью "Арсенала".

"Абрахэм напоминает мне Эммануэля Адебайора тем, насколько мощно он действует в штрафной площади. Абрахэм блестяще проявил себя в "Роме", потому что он забил кучу голов и отдал так много результативных передач. Он наслаждается своей игрой там".

"Он отправился в Италию с жаждой мести за то, что с ним случилось в "Челси". Он не глупец, он видит, насколько тяжело было Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру в "Челси". Возможно, он думает: "Если бы я остался в "Челси", могло быть еще хуже". Он принял правильное решение и провел отличный сезон за "Рому".

"Я практически уверен, что он хочет вернуться в Англию, и он бы идеально подошел "Арсеналу". Он другой игрок, нежели Александр Лакасетт, он играет в другом стиле, обладает другими физическими данными и является бомбардиром. Даже в "Челси" он забивал голы, хотя и не так много, как хотел, но ему 24, и ему все еще нужно многому научиться", — цитирует Пети Goal.


Метки Абрахэм, Арсенал, Пети, Рома

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 07.07.2022 10:42 # chelsea88
    Гейгуннеры за счастье примут если Абрахам к ним перейдёт.

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  2. wengerrrro 07.07.2022 10:13 # wengerrrro
    Данни Уэлбек 2

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  3. takernotagiver 07.07.2022 10:04 # takernotagiver
    Эх, Пети, Пети
    Чушь не городи)

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