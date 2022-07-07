Сын Эду перешел в "Уотфорд"

Полузащитник Луиджи Гаспар, сын технического директора "Арсенала" Эду, заключил контракт с "Уотфордом".

Ранее этим летом Луиджи покинул академию "Арсенала". Сын экс-игрока "канониров" и сборной Бразилии имел на руках предложения от нескольких английских клубов, но выбрал "Уотфорд" из Чемпионшипа.



В новом сезоне 18-летний полузащитник будет выступать за команду U-23 "шершней", однако его цель — пробиться в первую команду.



Добавим, Луиджи родился в Лондоне, но с семи лет занимался в академии бразильского "Коринтианса". В "Арсенал" юноша перешел три года назад.