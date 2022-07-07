"Юнайтед" не контактировал с Дибалой

Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" не вступал в переговоры с бывшим нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой.

Среда стала третьим кряду днем, когда нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду не явился на предсезонную подготовку. 37-летний португалец решительно настроен уйти из клуба.



В связи с этим в итальянской прессе появились слухи, что "красные дьяволы" обратились к Дибале, который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Ювентусом".



Однако Manchester Evening News отрицает какой-либо контакт между "Юнайтед" и лагерем 28-летнего аргентинца. В данный момент "дьяволы" не собираются продавать Роналду и не ищут ему замену.



Добавим, в 2019 году Дибала уже едва не перешел в "Юнайтед", однако тогда "дьяволов" не устроили требования Пауло по зарплате.