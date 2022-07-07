МЮ предложил 51 миллион фунтов за Антони

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов) о покупке вингера "Аякса" Антони.

Антони находился на радаре у "Юнайтед" и раньше, однако демарш Криштиану Роналду, выразившего желание покинуть клуб этим летом, заставил "красных дьяволов" активизировать свой интерес к бразильскому вингеру.



Goal может подтвердить, что "Юнайтед" уже сделал стартовое предложение по Антони, а сам игрок хочет отправиться в Премьер-Лигу, однако переговоры складываются тяжело, и "Аякс" не спешит отпускать свою звезду.



В Амстердаме предпочли бы сохранить Антони еще на сезон и готовы отпустить 22-летнего бразильца, чей контракт истекает в 2025 году, в это окно только за 80 млн. евро (68 млн. фунтов).