Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" смирился с тем, что Криштиану Роналду уйдет. Каллум Хадсон-Одои заинтересовал "Ньюкасл". Фанат "Тоттенхэма" сжег футболку Кристиана Эриксена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" смирился с тем, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из клуба этим летом. (The Sun)
"Арсенал" уверен, что опередит "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, оцениваемого в 30 миллионов фунтов. (The Sun)
"Арсенал" собирается продать семь игроков, включая Бернда Лено и Николя Пепе. От этого зависят дальнейшие приобретения "канониров". (The Sun)
"Фулхэм" ведет переговоры с "Арсеналом" насчет Лено. (West London Sport)
"Эвертон" не собирается продавать своего вингера Энтони Гордона в "Тоттенхэм". (The Athletic)
Также "Эвертон" исключат продажу нападающего Доминика Калверт-Левина. (Daily Mirror)
"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои. (The Sun)
"Лидс" потребовал от "Барселоны" сделать финальное предложение по вингеру Рафинье на этой неделе. (Sport)
"Брюгге" отклонил предложение "Лидса" о покупке полузащитника Шарля Де Кетеларе. (HLN)
"Кристал Пэлас" обсуждает покупку полузащитника "Суонси" Флинна Даунса за 8 млн. фунтов. (Daily Mail)
Перехватить 23-летнего Даунса может "Вест Хэм". (Sky Sports)
"Ноттингем Форест надеется усилиться крайними защитниками Омаром Ричардсом из "Баварии" и Неко Уильямсом из "Ливерпуля" к уикенду. (The Athletic)
Уильямс достанется "Форест" за 16 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Саутгемптон" поспорит с "Форест" за Уильямса. (Football Insider)
Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард собрался в Америку на переговоры с двумя клубами МЛС. (ESPN)
"Вест Хэм" лидирует в борьбе за Лингарда. (Football.London)
Другое
Во время отдыха в Марбелье нападающий Эрлинг Холанд случайно раскрыл свой игровой номер в "Манчестер Сити". Это будет "девятка". (Evening Standard)
Эмблема американской IT-компании DXC Technology появится на рукавах игровых футболок "Юнайтед" со следующего сезона. (Manchester Evening News)
Фанат "Тоттенхэма" сжег футболку Кристиана Эриксена, узнав, что датский полузащитник собирается перейти в "Юнайтед". (The Sun)
Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр "лайкнул" сообщение в социальных сетях о том, что нападающий Криштиану Роналду расстроен снижением зарплаты на 25 процентов в связи с непопаданием клуба в Лигу Чемпионов. (talkSPORT)
Владелец "Сити" шейх Мансур потратил 500 млн. фунтов на яхту размером с поле стадиона "Этихад". (The Sun)
07.07.2022 06:00
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Последние комментарии:
"Арсенал" собирается продать семь игроков, включая Бернда Лено и Николя Пепе. От этого зависят дальнейшие приобретения "канониров". (The Sun)
А кредит за Пепе выплатили? И за сколько его хотят продать?
(ответить)
Да подпишите Роналду, Беля не тупи плес
даже если годик поиграет с зп в 500тыс. от футболиста больше пользы и на поле и за его пределами
(ответить)
Стерлинг наконец-то переходит в топ клуб
(ответить)
> Во время отдыха в Марбелье нападающий Эрлинг Холанд случайно раскрыл свой игровой номер в "Манчестер Сити". Это будет "девятка". (Evening Standard)
> Владелец "Сити" шейх Мансур потратил 500 млн. фунтов на яхту размером с поле стадиона "Этихад". (The Sun)
КОРОЛИ!!!
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1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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