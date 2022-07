Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" смирился с тем, что Криштиану Роналду уйдет. Каллум Хадсон-Одои заинтересовал "Ньюкасл". Фанат "Тоттенхэма" сжег футболку Кристиана Эриксена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" смирился с тем, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из клуба этим летом. (The Sun)



"Арсенал" уверен, что опередит "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, оцениваемого в 30 миллионов фунтов. (The Sun)



"Арсенал" собирается продать семь игроков, включая Бернда Лено и Николя Пепе. От этого зависят дальнейшие приобретения "канониров". (The Sun)



"Фулхэм" ведет переговоры с "Арсеналом" насчет Лено. (West London Sport)



"Эвертон" не собирается продавать своего вингера Энтони Гордона в "Тоттенхэм". (The Athletic)



Также "Эвертон" исключат продажу нападающего Доминика Калверт-Левина. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои. (The Sun)



"Лидс" потребовал от "Барселоны" сделать финальное предложение по вингеру Рафинье на этой неделе. (Sport)



"Брюгге" отклонил предложение "Лидса" о покупке полузащитника Шарля Де Кетеларе. (HLN)



"Кристал Пэлас" обсуждает покупку полузащитника "Суонси" Флинна Даунса за 8 млн. фунтов. (Daily Mail)



Перехватить 23-летнего Даунса может "Вест Хэм". (Sky Sports)



"Ноттингем Форест надеется усилиться крайними защитниками Омаром Ричардсом из "Баварии" и Неко Уильямсом из "Ливерпуля" к уикенду. (The Athletic)



Уильямс достанется "Форест" за 16 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Саутгемптон" поспорит с "Форест" за Уильямса. (Football Insider)



Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард собрался в Америку на переговоры с двумя клубами МЛС. (ESPN)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за Лингарда. (Football.London)



Другое



Во время отдыха в Марбелье нападающий Эрлинг Холанд случайно раскрыл свой игровой номер в "Манчестер Сити". Это будет "девятка". (Evening Standard)



Эмблема американской IT-компании DXC Technology появится на рукавах игровых футболок "Юнайтед" со следующего сезона. (Manchester Evening News)



Фанат "Тоттенхэма" сжег футболку Кристиана Эриксена, узнав, что датский полузащитник собирается перейти в "Юнайтед". (The Sun)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр "лайкнул" сообщение в социальных сетях о том, что нападающий Криштиану Роналду расстроен снижением зарплаты на 25 процентов в связи с непопаданием клуба в Лигу Чемпионов. (talkSPORT)



Владелец "Сити" шейх Мансур потратил 500 млн. фунтов на яхту размером с поле стадиона "Этихад". (The Sun)