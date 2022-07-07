Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" смирился с тем, что Криштиану Роналду уйдет. Каллум Хадсон-Одои заинтересовал "Ньюкасл". Фанат "Тоттенхэма" сжег футболку Кристиана Эриксена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" смирился с тем, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из клуба этим летом. (The Sun)

"Арсенал" уверен, что опередит "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, оцениваемого в 30 миллионов фунтов. (The Sun)

"Арсенал" собирается продать семь игроков, включая Бернда Лено и Николя Пепе. От этого зависят дальнейшие приобретения "канониров". (The Sun)

"Фулхэм" ведет переговоры с "Арсеналом" насчет Лено. (West London Sport)

"Эвертон" не собирается продавать своего вингера Энтони Гордона в "Тоттенхэм". (The Athletic)

Также "Эвертон" исключат продажу нападающего Доминика Калверт-Левина. (Daily Mirror)

"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои. (The Sun)

"Лидс" потребовал от "Барселоны" сделать финальное предложение по вингеру Рафинье на этой неделе. (Sport)

"Брюгге" отклонил предложение "Лидса" о покупке полузащитника Шарля Де Кетеларе. (HLN)

"Кристал Пэлас" обсуждает покупку полузащитника "Суонси" Флинна Даунса за 8 млн. фунтов. (Daily Mail)

Перехватить 23-летнего Даунса может "Вест Хэм". (Sky Sports)

"Ноттингем Форест надеется усилиться крайними защитниками Омаром Ричардсом из "Баварии" и Неко Уильямсом из "Ливерпуля" к уикенду. (The Athletic)

Уильямс достанется "Форест" за 16 млн. фунтов. (The Telegraph)

"Саутгемптон" поспорит с "Форест" за Уильямса. (Football Insider)

Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард собрался в Америку на переговоры с двумя клубами МЛС. (ESPN)

"Вест Хэм" лидирует в борьбе за Лингарда. (Football.London)

Другое

Во время отдыха в Марбелье нападающий Эрлинг Холанд случайно раскрыл свой игровой номер в "Манчестер Сити". Это будет "девятка". (Evening Standard)

Эмблема американской IT-компании DXC Technology появится на рукавах игровых футболок "Юнайтед" со следующего сезона. (Manchester Evening News)

Фанат "Тоттенхэма" сжег футболку Кристиана Эриксена, узнав, что датский полузащитник собирается перейти в "Юнайтед". (The Sun)

Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр "лайкнул" сообщение в социальных сетях о том, что нападающий Криштиану Роналду расстроен снижением зарплаты на 25 процентов в связи с непопаданием клуба в Лигу Чемпионов. (talkSPORT)

Владелец "Сити" шейх Мансур потратил 500 млн. фунтов на яхту размером с поле стадиона "Этихад". (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 07.07.2022 07:53 # suddenly
    "Арсенал" собирается продать семь игроков, включая Бернда Лено и Николя Пепе. От этого зависят дальнейшие приобретения "канониров". (The Sun)

    А кредит за Пепе выплатили? И за сколько его хотят продать?

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  2. yamateh 07.07.2022 07:04 # yamateh
    Да подпишите Роналду, Беля не тупи плес
    даже если годик поиграет с зп в 500тыс. от футболиста больше пользы и на поле и за его пределами

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  3. meshuggah 07.07.2022 06:19 # meshuggah
    Стерлинг наконец-то переходит в топ клуб

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  4. true-manc 07.07.2022 06:03 # true-manc
    > Во время отдыха в Марбелье нападающий Эрлинг Холанд случайно раскрыл свой игровой номер в "Манчестер Сити". Это будет "девятка". (Evening Standard)
    > Владелец "Сити" шейх Мансур потратил 500 млн. фунтов на яхту размером с поле стадиона "Этихад". (The Sun)

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. true-manc 07.07.2022 06:01 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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