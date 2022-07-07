"Ноттингем Форест" приобрел Ниакате

"Ноттингем Форест" приобрел центрального защитника "Майнца" Муссу Ниакате. Сделка оценивается в 13 миллионов фунтов.

26-летний Ниакате заключил с новичком Премьер-Лиги контракт до 2025 года с опцией продления на 12 месяцев.



Мусса сыграл 128 матчей Бундеслиги за "Майнц" после перехода из "Метца" в 2018 году, а в минувшем сезоне даже исполнял обязанности капитана немецкой команды, которая финишировала на восьмом месте в немецком первенстве.



Французский защитник становится уже четвертым новичком команды Стива Купера этим летом после Дина Хендерсона, Тайво Авоньи и Жулиана Бьянкона.



"Отправиться в Англию и перейти в такой легендарный клуб, как "Ноттингем Форест", — это исполнение мечты для меня. Этот клуб хорошо знают во всем мире, а его фанаты невероятны", — сообщил Ниакате.