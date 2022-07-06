"Саутгемптон" купил у "Сити" Лавиа

"Саутгемптон" объявил о приобретении 18-летнего полузащитника "Манчестер Сити" Ромео Лавиа.

Лавиа является продуктом академии "Андерлехта", а в "Сити" провел только два года. Ромео сыграл лишь два матча за первую команду "горожан", что, правда, не помешало клубу с "Этихад" выручить за него 10 миллионов фунтов.



За счет бонусов стоимость Лавиа может вырасти до 14 млн. фунтов. Кроме того, как сообщает Daily Mail, "Сити" сохранил за собой опцию обратного выкупа игрока молодежной сборной Бельгии за 40 млн. фунтов.



"Ромео — крайне талантливый молодой игрок, который находится в начале своей карьеры, открыт к новым идеям, хочет учиться и развивать свою игру у нас", — сообщил главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль,