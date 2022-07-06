Стерлинг согласовал условия контракта с "Челси"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг дал добро на переход в "Челси" и уже согласовал условия личного контракта с "синими".

Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "Сити" после своего перехода из "Ливерпуля" за 49 миллионов фунтов в 2015 году, завоевав четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.

Однако сейчас у Рахима остается только 12 месяцев по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, что подталкивает "горожан" к продаже 27-летнего игрока сборной Англии.

Помышляет о расставании и сам Стерлинг, который не имел твердого места в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы в минувшем сезоне.

Как подчеркивает BBC, Стерлинг и "Сити" расстаются в хороших отношениях — "горожане" предпочли бы сохранить Рахима, но тот хочет играть регулярно и ощущает потребность в новом вызове, а планы главного тренера "Челси" Томаса Тухеля произвели на него впечатление.

The Guardian ожидает, что компромисс двух клубов относительно компенсации за Стерлинга будет достигнут в ближайшие 24 часа. Рахим обойдется "синим" примерно в 45 миллионов фунтов.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.07.2022 22:51 # thegodfather
    Четко. Де лигта ждем еще

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  2. takernotagiver 06.07.2022 22:35 # takernotagiver
    Украинцы - попрошайки и бздуны. Второе вы доказываете своими комментами. Без слез от смеха не прочитаешь)))))

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  3. xoce-moyp 06.07.2022 22:34 # xoce-moyp
    --------Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели телефонный разговор с Шерелл, супругой Бриттни Грайнер, которая арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.-----

    ЧЕГО БЛЕАА??!! Ууууааахахааа!!!

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  4. moneycity 06.07.2022 22:31 # moneycity
    Украинцы - нация с силой духа, которой восхищается весь мир.
    россияне - это нация позорных терпил и куколдов, весь мир смеется над ними.
    Это факты.

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  5. negan 06.07.2022 22:31 # negan
    У наркота рот в сперме.

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  6. jirrort 06.07.2022 22:23 # jirrort
    Как же он будет божить у ТУХЕЛЯНА. Вот просто скриньте.

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  7. sausage 06.07.2022 22:20 # sausage
    Интересно на какой позиции Тухель собирается его использовать? Так-то Вернер на его любимой позиции играет. Или что, это типа замена Лукаку?

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  8. great-alexander 06.07.2022 22:19 # great-alexander
    зеленьский все его пидapo-бандеровцы хоть и петушары, но их можно понять; у них не было другого выхода, кроме как развязать международный конфликт. Без внешней политики основной акцент приходится на внутреннюю. Люди ещё помнили уровень жизни на Украине в 2012 году, низкие цены на коммуналку, поездки в Крым. Теперь же тихими шагами всё шло к ебеням. А за плечами зеленского и остальных пидapo-бандеровцев убийство людей в доме профсоюзов в Одессе, узурпация власти, хищения госресурсов и геноцид на Донбассе и тп и тд...
    Война с Россией... (Белоруссией и странами Бриск) это всего лишь отвлекающий маневр. зеленского можно понять, понятна логика и мотивы. Но бл невозможно понять некоторых хохлов!! Невозможно понять как хохлы этого не понимают что их используют как пушечное мясо!

    Ну вот как это???на сколько нужно быть дол6ае6ами чтобы этого всего не понимать,?? И даже верить в пропагандонские сказки ?? Я в акуе

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  9. ganinilyha 06.07.2022 22:16 # ganinilyha
    Да.. сейчас бы донных дельфинов набирать

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  10. narcot 06.07.2022 22:14 # narcot
    КАК ТАК? ВЕДЬ ВАТА ГОВОРИТ, ЧТО ХОХЛЫ ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ ВСТРЕЧАЮТ СРУСНЮ))))))))))))



    В захваченном российскими войсками Северодонецке осталось около восьми тысяч жителей

    До начала войны население города было около 180 тысяч человек.

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  11. jirrort 06.07.2022 22:13 # jirrort
    Стерлинг , Рафинья , Де Йонг , Де Лигт , Кунде , Корней , Бич .

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  12. b84 06.07.2022 22:12 # b84
    рентбой ничего хорошего не принесет

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  13. narcot 06.07.2022 22:10 # narcot
    сито купило за 50, а члены - за 45. бизнес-кар в деле

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  14. takernotagiver 06.07.2022 22:07 # takernotagiver
    Хорошее приобретение

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  15. mancityman 06.07.2022 22:06 # mancityman
    !!!Слава Украине!!!

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  16. jirrort 06.07.2022 22:02 # jirrort
    45 лямов за одного из 2 лучших игроков с английским паспортом,который еще минимум 4 года проведёт на высочайшем уровне. БИЗНЕСКАРСИ,как ты это делаешь??!!

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  17. ian 06.07.2022 22:01 # ian
    Стерлинг из Ливера в МС ушел за ЛЧ, а теперь переходит в Челси за ЗМ.

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