Стерлинг согласовал условия контракта с "Челси"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг дал добро на переход в "Челси" и уже согласовал условия личного контракта с "синими".

Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "Сити" после своего перехода из "Ливерпуля" за 49 миллионов фунтов в 2015 году, завоевав четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.



Однако сейчас у Рахима остается только 12 месяцев по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, что подталкивает "горожан" к продаже 27-летнего игрока сборной Англии.



Помышляет о расставании и сам Стерлинг, который не имел твердого места в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы в минувшем сезоне.



Как подчеркивает BBC, Стерлинг и "Сити" расстаются в хороших отношениях — "горожане" предпочли бы сохранить Рахима, но тот хочет играть регулярно и ощущает потребность в новом вызове, а планы главного тренера "Челси" Томаса Тухеля произвели на него впечатление.



The Guardian ожидает, что компромисс двух клубов относительно компенсации за Стерлинга будет достигнут в ближайшие 24 часа. Рахим обойдется "синим" примерно в 45 миллионов фунтов.