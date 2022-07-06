Стерлинг согласовал условия контракта с "Челси"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг дал добро на переход в "Челси" и уже согласовал условия личного контракта с "синими".
Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "Сити" после своего перехода из "Ливерпуля" за 49 миллионов фунтов в 2015 году, завоевав четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.
Однако сейчас у Рахима остается только 12 месяцев по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, что подталкивает "горожан" к продаже 27-летнего игрока сборной Англии.
Помышляет о расставании и сам Стерлинг, который не имел твердого места в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы в минувшем сезоне.
Как подчеркивает BBC, Стерлинг и "Сити" расстаются в хороших отношениях — "горожане" предпочли бы сохранить Рахима, но тот хочет играть регулярно и ощущает потребность в новом вызове, а планы главного тренера "Челси" Томаса Тухеля произвели на него впечатление.
The Guardian ожидает, что компромисс двух клубов относительно компенсации за Стерлинга будет достигнут в ближайшие 24 часа. Рахим обойдется "синим" примерно в 45 миллионов фунтов.
06.07.2022 22:00
Просмотров: 1083
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Четко. Де лигта ждем еще
(ответить)
Украинцы - попрошайки и бздуны. Второе вы доказываете своими комментами. Без слез от смеха не прочитаешь)))))
(ответить)
--------Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели телефонный разговор с Шерелл, супругой Бриттни Грайнер, которая арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.-----
ЧЕГО БЛЕАА??!! Ууууааахахааа!!!
(ответить)
Украинцы - нация с силой духа, которой восхищается весь мир.
россияне - это нация позорных терпил и куколдов, весь мир смеется над ними.
Это факты.
(ответить)
У наркота рот в сперме.
(ответить)
Как же он будет божить у ТУХЕЛЯНА. Вот просто скриньте.
(ответить)
Интересно на какой позиции Тухель собирается его использовать? Так-то Вернер на его любимой позиции играет. Или что, это типа замена Лукаку?
(ответить)
зеленьский все его пидapo-бандеровцы хоть и петушары, но их можно понять; у них не было другого выхода, кроме как развязать международный конфликт. Без внешней политики основной акцент приходится на внутреннюю. Люди ещё помнили уровень жизни на Украине в 2012 году, низкие цены на коммуналку, поездки в Крым. Теперь же тихими шагами всё шло к ебеням. А за плечами зеленского и остальных пидapo-бандеровцев убийство людей в доме профсоюзов в Одессе, узурпация власти, хищения госресурсов и геноцид на Донбассе и тп и тд...
Война с Россией... (Белоруссией и странами Бриск) это всего лишь отвлекающий маневр. зеленского можно понять, понятна логика и мотивы. Но бл невозможно понять некоторых хохлов!! Невозможно понять как хохлы этого не понимают что их используют как пушечное мясо!
Ну вот как это???на сколько нужно быть дол6ае6ами чтобы этого всего не понимать,?? И даже верить в пропагандонские сказки ?? Я в акуе
(ответить)
Да.. сейчас бы донных дельфинов набирать
(ответить)
КАК ТАК? ВЕДЬ ВАТА ГОВОРИТ, ЧТО ХОХЛЫ ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ ВСТРЕЧАЮТ СРУСНЮ))))))))))))
В захваченном российскими войсками Северодонецке осталось около восьми тысяч жителей
До начала войны население города было около 180 тысяч человек.
(ответить)
Стерлинг , Рафинья , Де Йонг , Де Лигт , Кунде , Корней , Бич .
(ответить)
рентбой ничего хорошего не принесет
(ответить)
сито купило за 50, а члены - за 45. бизнес-кар в деле
(ответить)
Хорошее приобретение
(ответить)
!!!Слава Украине!!!
(ответить)
45 лямов за одного из 2 лучших игроков с английским паспортом,который еще минимум 4 года проведёт на высочайшем уровне. БИЗНЕСКАРСИ,как ты это делаешь??!!
(ответить)
Стерлинг из Ливера в МС ушел за ЛЧ, а теперь переходит в Челси за ЗМ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий