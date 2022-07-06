"Лидс" обзавелся заменой Калвину Филлипсу

"Лидс" объявил о приобретении опорного полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной США Тайлера Адамса.

23-летний Адамс заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года и становится прямой заменой Калвину Филлипсу, проданному в "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.



Sky Sports оценивает трансфер Тайлера, который поработал с главным тренером "белых" Джесси Маршем в "РБ Лейпциг" и "Нью-Йорк Ред Буллз", в 20 млн. фунтов.



Адамс сыграл 103 матча за клуб из Лейпцига после своего переезда в Европу в 2019 году. За сборную Соединенных Штатов Тайлер провел 30 поединков.