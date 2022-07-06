Маркос Алонсо готов подать прошение о трансфере
Защитник "Челси" Маркос Алонсо готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Барселону".
Как утверждает Mundo Deportivo, Алонсо решительно настроен вернуться на родину в это трансферное окно после 12 лет на чужбине, чтобы быть ближе к семье, своим приоритетным направлением избрав "Барселону".
Проблема в том, что у 31-летнего испанца остается один год по контракту, и "Челси", до сих пор не совершивший ни одного приобретения в это окно, не спешит дополнительно ослаблять свою линию обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
Алонсо дал ясно понять "синим", что хочет покинуть клуб, и если его желание не будет удовлетворено, Маркос может подать прошение о трансфере и обратиться к FA для досрочного расторжения своего контракта.
По информации издания, Алонсо дал "Челси" несколько дней, чтобы расстаться полюбовно.
06.07.2022 20:00
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Неправильную он конечно позицию выбрал в детстве. Должен был становиться фрв,ибо как защитник он полнейший ноль .А так спасибо за важные голы и удачи.
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бля неужели это говно свалит! барса ахуеет от кристенсена и алонсо))
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Даже при всех проблемах с защитой, с этим бревном просто обязаны расставаться.
О каком обращении к ФА может идти речь при действующем контракте, наверное, только автор статьи знает, ибо сам выдумал, что не так уж редко происходит
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