Защитник "Челси" Маркос Алонсо готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Барселону".

Как утверждает Mundo Deportivo, Алонсо решительно настроен вернуться на родину в это трансферное окно после 12 лет на чужбине, чтобы быть ближе к семье, своим приоритетным направлением избрав "Барселону".



Проблема в том, что у 31-летнего испанца остается один год по контракту, и "Челси", до сих пор не совершивший ни одного приобретения в это окно, не спешит дополнительно ослаблять свою линию обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.



Алонсо дал ясно понять "синим", что хочет покинуть клуб, и если его желание не будет удовлетворено, Маркос может подать прошение о трансфере и обратиться к FA для досрочного расторжения своего контракта.



По информации издания, Алонсо дал "Челси" несколько дней, чтобы расстаться полюбовно.