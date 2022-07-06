Маркос Алонсо готов подать прошение о трансфере

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Барселону".

Как утверждает Mundo Deportivo, Алонсо решительно настроен вернуться на родину в это трансферное окно после 12 лет на чужбине, чтобы быть ближе к семье, своим приоритетным направлением избрав "Барселону".

Проблема в том, что у 31-летнего испанца остается один год по контракту, и "Челси", до сих пор не совершивший ни одного приобретения в это окно, не спешит дополнительно ослаблять свою линию обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Алонсо дал ясно понять "синим", что хочет покинуть клуб, и если его желание не будет удовлетворено, Маркос может подать прошение о трансфере и обратиться к FA для досрочного расторжения своего контракта.

По информации издания, Алонсо дал "Челси" несколько дней, чтобы расстаться полюбовно.


Метки Алонсо, Барселона, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 20:00

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  1. jirrort 06.07.2022 21:03 # jirrort
    Неправильную он конечно позицию выбрал в детстве. Должен был становиться фрв,ибо как защитник он полнейший ноль .А так спасибо за важные голы и удачи.

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  2. skydreams 06.07.2022 20:51 # skydreams
    бля неужели это говно свалит! барса ахуеет от кристенсена и алонсо))

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  3. yela 06.07.2022 20:16 # yela
    Даже при всех проблемах с защитой, с этим бревном просто обязаны расставаться.
    О каком обращении к ФА может идти речь при действующем контракте, наверное, только автор статьи знает, ибо сам выдумал, что не так уж редко происходит

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