Челси" обсуждает "заключительные детали" по Стерлингу

"Челси" обсуждает "заключительные детали" касательно приобретения вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Как сообщает The Independent, сделка по Стерлингу стоимостью 45 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов уже большей частью согласована, и ожидается, что Рахим отправится с "Челси" в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



27-летний игрок сборной Англии удовлетворен предложенными ему условиями и предвкушает свое возвращение в город, где он провел детство и юность.



"Сити" оказался готов пойти на сделку с прямым конкурентом по Премьер-Лиге, поскольку от действующего контракта Стерлинга остается 12 месяцев, а "Челси" — один из немногих клубов, которые могут позволить себе покупку Рахима с его зарплатой в районе 300,000 фунтов в неделю.



А вот в случае с Маттейсом Де Лигтом "синих" ждет разочарование. Защитник "Ювентуса" был открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж", но затем получил предложение от "Баварии" и почувствовал, что немецкий футбол подходит ему больше.